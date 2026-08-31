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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كرسي كهربائي وجهاز عروسة.. لفتات إنسانية من محافظ أسيوط في لقاءات مع المواطنين

محافظ أسيوط يسلم كرسيًا كهربائيًا لمواطنة من ذوي الهمم و"جهاز عروسة" لإحدى الأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يسلم كرسيًا كهربائيًا لمواطنة من ذوي الهمم و"جهاز عروسة" لإحدى الأسر الأولى بالرعاية
إيهاب عمر

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، كرسيًا متحركًا كهربائيًا لمواطنة من ذوي الهمم، و"جهاز عروسة" لإحدى الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة، في لفتة إنسانية تعكس حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، 

جاء ذلك بحضور نفسية عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن تسليم الكرسي المتحرك الكهربائي يأتي استجابةً لاحتياجات المواطنة من ذوي الهمم، وتيسيرًا لحركتها ومساعدتها على ممارسة حياتها بصورة أكثر استقلالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتها وتعزيز قدرتها على الاندماج والمشاركة في المجتمع، كما يأتي تسليم "جهاز العروسة" في إطار حرص المحافظة على مساندة الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها في توفير احتياجاتها الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ العديد من برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير أوجه الدعم والمساندة اللازمة لهم، وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف المراكز والقرى، والاستجابة للحالات الإنسانية وتقديم أوجه الدعم الممكنة، مشددًا على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

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