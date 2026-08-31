الأسهم الآسيوية تتراجع مع عودة رهانات رفع الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات مع إيران

تراجعت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع توخي المستثمرين الحذر بعد تصريحات متشددة لرئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش أعادت إحياء التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بالتزامن مع تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأعاد المخاوف بشأن التضخم.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة عقب كلمة وارش، فيما واصلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تراجعها خلال التعاملات الآسيوية اليوم.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 1.5%، مع تصدر أسهم شركات الرقائق الكبرى، سامسونج وإس كيه هاينكس، قائمة الأسهم الضاغطة على المؤشر.

كما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني 1.1%، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5%، في وقت يراقب فيه المستثمرون تحركات الين أمام الدولار، بعدما تجاوز سعر الدولار لفترة وجيزة مستوى 160 ينا.

وجاءت موجة البيع عقب تصريحات وارش خلال ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، والتي أشار فيها إلى أن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أمام مزيد من العمل إذا لم يثق صانعو السياسة في عودة التضخم الأساسي إلى مستهدفه البالغ 2%.

وعقب تصريحاته، رفع المستثمرون احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى 60%، مقابل نحو 35% قبل كلمته.

وزادت أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على أسواق الأسهم، إذ ارتفع خام برنت مجددا فوق مستوى 90 دولارا للبرميل بعد أن شنت القوات الأمريكية ضربات على منصات إطلاق إيرانية في جزيرة لارك، بينما أفادت تقارير بأن إيران شنت هجمات انتقامية على القوات الأمريكية.

وفي اليابان، ارتفع الإنتاج الصناعي في يوليو 0.1% على أساس شهري، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه 0.7%، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة 2.4% على أساس شهري، في إشارة إلى استمرار بعض القوة في الطلب المحلي.

وفي الهند، يستعد المستثمرون لموجة من التقلبات قبيل إعادة موازنة رئيسية لمؤشرات إم إس سي آي، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، وسط توقعات بأن تجري الصناديق المرتبطة بالمؤشرات تعديلات على مراكزها الاستثمارية.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتي 50 الهندي 0.2%.

وخالف الاتجاه الإقليمي كل من أستراليا وسنغافورة، إذ ارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي 0.1%، بينما صعد مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري 0.4%.