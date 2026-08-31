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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يقفز بأكثر من 2% بعد تصعيد عسكري أمريكي إيراني في مضيق هرمز

النفط يقفز بأكثر من 2% بعد تصعيد عسكري أمريكي إيراني في مضيق هرمز
النفط يقفز بأكثر من 2% بعد تصعيد عسكري أمريكي إيراني في مضيق هرمز
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوما على جزيرة إيرانية في مضيق هرمز، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية، في وقت دخل فيه الصراع في الشرق الأوسط شهره السادس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار، أو 2.85%، إلى 90.61 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.13 دولار، أو 2.55%، إلى 85.53 دولار للبرميل.

وشنت القوات الأمريكية أمس الأحد، هجوما على منصتي إطلاق في جزيرة لارك الإيرانية الواقعة في مضيق هرمز، في أول ضربات أمريكية معروفة ضد إيران منذ أواخر يوليو الماضي.

وردا على ذلك، هاجمت إيران قاعدتين جويتين أمريكيتين.. وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي جي، إن التطورات تشير إلى دخول الصراع مرحلة جديدة من التصعيد، مضيفا أن مدة هذه المرحلة يصعب تحديدها، وقد تستمر أياما أو أسابيع.

وأظهرت التحليلات الفنية أنه في حال تصاعد الصراع ودفع خام غرب تكساس الوسيط إلى تجاوز مستوى مقاومة يتراوح بين 85.80 و85.90 دولار للبرميل، فقد يمهد ذلك الطريق لمزيد من المكاسب، تبدأ عند أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 87.69 دولار، يليه أعلى مستوى في يوليو عند 93.50 دولار، بحسب سيكامور.

وتعثرت المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع، فيما يعمل الوسطاء على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره شحنات تعادل نحو خمس استهلاك النفط العالمي قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لرويترز أمس الأحد، إن الولايات المتحدة من المرجح أن تفرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران أسبوعيا، بهدف عزل إيران بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاضات محدودة خلال أغسطس، بعد تراجعهما بأكثر من 4% الأسبوع الماضي، في أول خسارة أسبوعية لهما خلال 3 أسابيع.

وقال محللون لدى إيه إن زد في مذكرة للعملاء إن الطريق نحو التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق لا يزال غير واضح، إلا أن زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز ساعدت في الحد من المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين أن عدد سفن السلع الأساسية التي عبرت مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع إلى 5 سفن يوميا، في مؤشر على توخي شركات الشحن الحذر خشية تعرض سفنها لهجمات.

وأفادت عمليات التجارة البحرية التابعة للمملكة المتحدة أمس الأحد، بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف أثناء إبحارها باتجاه المضيق يوم السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، إن النفط الناتج عن اتفاق أبرم مؤخرا مع فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، الذي تراجع إلى مستويات تقترب من أدنى مستوى له في 44 عاما.

ارتفعت أسعار النفط شنت الولايات المتحدة هجوما على جزيرة إيرانية مضيق هرمز استهداف قواعد أمريكية

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