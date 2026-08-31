غصب عني الفراق.. سيد بشير ينعى ابنه بكلمات مؤثرة

نشر المؤلف سيد بشير تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعى فيه نجله سليم بعد وفاته أمس إثر تعرضه لأزمة صحية.

سيد بشير ينعي ابنه بكلمات مؤثرة

وكتب سيد بشير : "سولي حبيبي، عارف إنك خفيت الحمد لله ومابقتش تعبان زي الفترة اللي فاتت، وعارف ومتأكد إنك أحسن وزمانك قاعد دلوقتي بتلعب مع تيتا بس يا ابني والله غصب عني الفراق، لعنة زيه زي المحبة لعنة ما تنتهيش وحقك عليا يا حبيبي.. كان نفسي ننزل نصلي الجمعة سوا.. وننزل نقعد ع القهوة مع بعض زي الصحاب.. وكان نفسي نتخانق كتير قوي لما تكبر.. وكان نفسي نضحك أكتر وأنا قفشك وأنت عامل نفسك ناصح.. كنت عايز أشوف البت اللي هتحبها.. كنت عايز اديك كل الكتب اللي في مكتبتي.

وأضاف سيد بشير : كنت بتخيلك كتير وأنت بتسندني وأنا عجوز.. عجزت يا ابني وأنت مابقتش معايا، بس فرحان لك يا حبيبي إنك خفيت الحمد لله.. وبقيت في الجنة، ربنا يصبّرني على بعدك ياحبيبي لحد ما اجي لك ويارب يكون قريب، سلم على تيتا وعلى كل الحبايب واللقاء قريب إن شاء الله.

وفاة نجل سيد بشير

وقد أعلن السيناريست سيد بشير وفاة نجله سليم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانه.

وكتب سيد بشير: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، مضيفًا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا سليم لمحزنون، سليم ابني وفلذة كبدي في ذمة الله».