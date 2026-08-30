أسيوط.. إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، معلنًا إزالة 45 حالة تعدي في اليوم الأول لانطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي بدأت 29 أغسطس 2026 وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية، أسفرت في مستهل أعمال الموجة عن إزالة 25 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للموارد المائية والري بإجمالي مساحة بلغت 2014 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة 6 حالات متغيرات مكانية على مساحة 619 متر مربع مباني، فضلًا عن إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 16 قيراط.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة بدأت تنفيذ أعمال الموجة الـ30 بكل قوة منذ يومها الأول، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بمختلف المراكز والأحياء والقرى دون تهاون أو استثناء، والتعامل الفوري مع جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأكد محافظ أسيوط استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، للتعامل مع أي مخالفة في مهدها وسرعة إزالتها، بما يحافظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال الموجة الـ30 ستتواصل حتى 13 نوفمبر 2026 وفق البرنامج الزمني المحدد، مع المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، والتعامل الحاسم مع كافة التعديات لتحقيق المستهدف واسترداد حقوق الدولة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في مواجهة جميع أشكال التعديات بكل حسم حفاظًا على مقدراتها وصونًا لحقوق الأجيال القادمة.