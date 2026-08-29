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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات تحصين مكثفة وندوات توعوية للوقاية من الأمراض المشتركة

حملات تحصين مكثفة وندوات توعوية للوقاية من الأمراض المشتركة وحماية الثروة الحيوانية بأسيوط
حملات تحصين مكثفة وندوات توعوية للوقاية من الأمراض المشتركة وحماية الثروة الحيوانية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي الصحي والبيطري ونشر ثقافة الوقاية من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل بين الحيوان والإنسان، باعتبارها أحد المحاور المهمة لحماية الصحة العامة والحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى استمرار مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، في تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية بمختلف المراكز والقرى، للتعريف بمخاطر مرض السعار وطرق الوقاية منه، والتأكيد على أهمية التحصين الدوري والالتزام بإجراءات السلامة عند التعامل مع الحيوانات، خاصة الحيوانات الحرة، بما يسهم في الحد من مخاطر انتقال المرض وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الوقاية.

وأوضح أن هذه الجهود تتزامن مع تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تستهدف حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، مؤكدًا أهمية تعاون المربين مع فرق التحصين واستجابتهم للنداءات والإرشادات البيطرية، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع والحظائر.

ولفت المحافظ إلى أن التوعية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة التحصين والوقاية، مشددًا على ضرورة الوصول بالمعلومات والإرشادات البيطرية إلى أكبر عدد ممكن من المربين، وتعريفهم بطرق الوقاية والتعامل السليم مع الحيوانات، والإبلاغ الفوري عن أي أعراض مرضية أو حالات اشتباه.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل دعم جهود الطب البيطري في تنفيذ الحملات والبرامج الإرشادية والتحصينات الدورية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المربين، والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات، وحماية مصادر دخل الأسر العاملة في مجال الثروة الحيوانية.

وشدد محافظ أسيوط على أن مواجهة الأمراض الوبائية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والأطباء البيطريين والمربين والمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ برامج التوعية والتحصين، وترسيخ مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما يعزز منظومة الوقاية ويحمي المجتمع والثروة الحيوانية ويدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

أسيوط الوقاية من الأمراض الثروة الحيوانية الطب البيطري الندوات الإرشادية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع

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