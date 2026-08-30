أسيوط.. تحرير 90 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف المراكز

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو مخالفة القوانين والقرارات المنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين وإداراتها الخارجية بعدد من مراكز المحافظة تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، أسفرت عن تحرير 90 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، فضلًا عن التصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية والمنشآت التموينية والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة وجودة إنتاج الخبز المدعم، وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، مشددًا على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لتكثيف الحملات وضبط الأسواق والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يحقق الانضباط التمويني ويحافظ على حقوق المواطنين.