الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ 3655 مسجدا

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج «المساجد المحورية» في مختلف محافظات الجمهورية، حيث عُقدت أمس الأحد، الموافق ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م، لقاءات دعوية وتثقيفية في ٣٦٥٥ مسجدًا، تناولت موضوع: «حال النبي ﷺ في بيته»، وما يحمله الهدي النبوي من دروس في الرحمة والمودة والتواضع وحسن العشرة.

وأكدت اللقاءات أن البيت النبوي كان نموذجًا راقيًا في الرحمة والمودة وحسن المعاملة، وأن عظمة الهدي النبوي لا تظهر في المواقف العامة فحسب، بل تتجلى كذلك في تفاصيل الحياة اليومية داخل البيت، حيث كان النبي ﷺ يعامل أهل بيته بالرحمة والرفق، ويقدر مشاعرهم، ويشاركهم حياتهم، ويحرص على إدخال السرور إلى قلوبهم.

صلاح البيوت يبدأ من صلاح القلوب

وأوضحت اللقاءات أن صلاح البيوت يبدأ من صلاح القلوب، وأن السكينة الأسرية لا تُبنى بالمظاهر المادية، وإنما بالمحبة والرحمة والاحترام وحسن التعامل؛ فالبيت الذي تسكنه الرحمة يستطيع أن يكون موطنًا للأمن النفسي والاستقرار، وأن يكون بيئة صالحة لتربية الأبناء وبناء الإنسان.

كما أشارت اللقاءات إلى أن الاقتداء بالنبي ﷺ في بيته ليس مجرد معرفة بجوانب من سيرته الشريفة، وإنما هو منهج حياة وسلوك عملي، يقتضي تحويل قيم الرحمة والتواضع والمشاركة وحسن العشرة إلى ممارسات يومية، بما يسهم في بناء أسر متماسكة ومجتمع أكثر ترابطًا ورحمة.

وتناولت اللقاءات ما في البيت النبوي من معانٍ تربوية وإنسانية عميقة، مؤكدة أن الرحمة التي حملها النبي ﷺ للأمة لم تكن شعارًا مجردًا، وإنما كانت خلقًا حاضرًا في معاملاته اليومية، يظهر في ابتسامته وملاطفته، وفي مراعاته لمشاعر من حوله، وفي مشاركته أهل بيته تفاصيل حياتهم.

يُذكر أن برنامج «المساجد المحورية» يُعد أحد أهم البرامج التنفيذية ضمن خطة وزارة الأوقاف الدعوية؛ لما يحققه من حضور ميداني فاعل للأئمة، وما يوفره من منصة دعوية وتثقيفية لمعالجة القضايا الفكرية والمجتمعية برؤية شرعية واعية، بما يسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق ومواجهة السلوكيات السلبية.

ويواصل البرنامج أداء رسالته في تفعيل الدور التربوي والثقافي للمساجد، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ ثقافة المسئولية والانتماء، والإسهام في إعداد أجيال واعية معتزة بدينها ووطنها، وقادرة على المشاركة الإيجابية في نهضة المجتمع.