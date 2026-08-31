أسيوط.. حملات يومية لطرق الأبواب بأبنوب لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات "طرق الأبواب" بمختلف الوحدات المحلية والقرى، للتواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على سرعة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح وتقنين الأوضاع، والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة، بما يسهم في حفظ حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لترسيخ الانضباط العمراني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة، رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات ميدانية مكثفة بصورة يومية بقرى المركز، تستهدف الوصول إلى المواطنين في مواقعهم والتوعية بأهمية الإسراع في استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، إلى جانب توعية أصحاب الحالات المخالفة بضرورة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، ولصق اللافتات على العقارات المخالفة لحث أصحابها على التقدم للتصالح خلال المدد القانونية المحددة، مع تقديم أوجه الدعم والتيسيرات الممكنة وفقًا للقانون.

وأضاف محمد علوان أن الحملات تعتمد على التواصل المباشر مع أصحاب الحالات المخالفة، والوقوف على موقف ملفاتهم، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لاستكمال طلبات التصالح، والرد على استفسارات المواطنين، بما يسهم في إزالة أي لبس أو معوقات قد تحول دون استكمال الإجراءات، مع التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة تجنبًا لاتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المقررة حيال المخالفات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات "طرق الأبواب" والتوعية الميدانية بصورة يومية ومكثفة بمختلف قرى مركز أبنوب، بالتوازي مع المتابعة المستمرة لموقف الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الحملات هو توعية المواطنين ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح، بالتزامن مع الحفاظ على حقوق الدولة وفرض الانضباط العمراني وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.