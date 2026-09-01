جامعة طنطا تعزز استراتيجية تدويل التعليم.. نمو متصاعد في أعداد الطلاب الدوليين ببرامج الدراسات العليا

استعرض مجلس جامعة طنطا، خلال انعقاده الدوري عن شهر أغسطس 2026 برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، عرضاً تقديمياً حول تطور مؤشرات الطلاب الوافدين ببرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما حققته الجامعة من معدلات نمو متصاعدة في أعداد الطلاب وتنوع الجنسيات والعائد الدولاري.

توجيهات جامعة طنطا

وكشف العرض عن ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين من 353 طالباً في العام الجامعي 2023/2024 إلى 439 طالباً في 2024/2025، وصولاً إلى 571 طالباً في 2025/2026، بنسبة زيادة إجمالية بلغت 61.76%، فيما بلغ معدل النمو السنوي خلال العام الأخير 30.07%. كما ارتفع عدد الجنسيات المسجلة ببرامج الدراسات العليا من 16 إلى 20 جنسية خلال الفترة نفسها.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد الدكتور محمد حسين أن تدويل التعليم والبحث العلمي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها جامعة طنطا لتعزيز مكانتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال التوسع في بناء الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، وتطوير برامج التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ودعم البرامج الدراسية الجاذبة للطلاب الدوليين، بما يسهم في بناء بيئة جامعية ذات طابع دولي وتعزيز حضور الجامعة على خريطة التعليم العالي العالمية.

دعم البحث العلمي

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تتحرك في هذا الملف اتساقاً مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وما تستهدفه من تعزيز جودة وتنافسية منظومة التعليم الجامعي المصرية وتوسيع الشراكات الدولية لزيادة عدد الطلاب الدوليين بنسبة ٥٠٪؜، مؤكداً أن جذب الطلاب الدوليين لا يمثل بعداً تعليمياً فقط، وإنما يعد مؤشراً مهماً على جودة البرامج الأكاديمية والثقة في المؤسسة الجامعية وقدرتها على المنافسة دولياً.

تبادل الخبرات

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤشرات التي تضمنها العرض التقديمي تعكس خطوات تنفيذية واضحة لاستراتيجية جامعة طنطا في تدويل الدراسات العليا وزيادة قدرتها على استقطاب الطلاب الدوليين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسع في البرامج الأكاديمية المتميزة والترويج الدولي لها، وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وتعزيز الشراكات والاتفاقيات الدولية بما يدعم زيادة أعداد الطلاب وتنوع جنسياتهم بكليات الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن كلية طب الأسنان تصدرت أعداد الطلاب الوافدين خلال العام الجامعي 2025/2026 بعدد 195 طالباً، تلتها كليتا التجارة والتمريض بواقع 70 طالباً لكل منهما، كما حققت كليات التمريض والتجارة وطب الأسنان أعلى معدلات نمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

دعم مشروعات تنموية

وأظهر العرض كذلك انعكاس النمو في أعداد الطلاب الوافدين على المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع الدخل الدولاري في الفترة بين عامي 2023/ 2024 و 2025/ 2026، بنسبة 46.02%، وتصدرت كليات طب الأسنان والتمريض والتجارة الكليات الأعلى في إجمالي الدخل الدولاري للطلاب الوافدين.