«مصر تجمعنا».. مبادرة مجتمعية لتوزيع الأدوات المدرسية ودعم الأسر ببني سويف

في مشهد إنساني يجسد قيم التكافل والمحبة والانتماء، شهد حي الأزهري بمدينة بني سويف مبادرة مجتمعية تحت شعار «مصر تجمعنا.. والمحبة توحدنا.. والخير طريقنا»، تضمنت توزيع عدد من الأدوات والمستلزمات المدرسية على الأطفال والأسر المستحقة، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي.



وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية كابتن نادي عبداللطيف، حجازي أبويوسف، سميحة فؤاد، من محبي الخير تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التكافل بين أبناء الوطن، انطلاقًا من أن دعم الأسر والأطفال ومساندتهم يمثل أحد أهم صور المسؤولية المجتمعية.



وأكد القائمون على المبادرة أن نشر ثقافة الخير لا يرتبط بالإمكانات الكبيرة، وإنما يبدأ بخطوة بسيطة وإرادة صادقة، موضحين أن توفير الأدوات المدرسية لطفل، أو تقديم وجبة لأسرة، أو مساعدة محتاج، أو إدخال البهجة على قلب إنسان، جميعها أعمال قد تبدو بسيطة، لكنها تترك أثرًا كبيرًا وتمنح أصحابها الأمل.

كما تعكس المبادرة روح الوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري، حيث يجتمع أبناء الوطن بمختلف أطيافهم على قيم المحبة والتعاون والتكاتف، لتظل مصر دائمًا نموذجًا في الترابط بين أبنائها.

وأشار المشاركون إلى أن المبادرة لن تتوقف عند توزيع الأدوات المدرسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المجتمعي وتشجيع القادرين على المشاركة في أعمال الخير، كلٌّ بما يستطيع، بما يسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية ورسم البسمة على وجوه الأطفال.

«إيد في إيد نقدر نعمل خير».. رسالة بسيطة تحمل معنى كبيرًا، مفادها أن الخير حين يجتمع مع المحبة يتحول إلى أثر حقيقي، وأن العطاء ولو بالقليل قد يصنع فرحة كبيرة لا تُنسى.