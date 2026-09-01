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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.. صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أهمية تكثيف الدور الرقابي على الأسواق والمحال التجارية وضمان توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعارها الرسمية .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات الرقابية الدورية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين ورفع الأسعار دون مبرر.
وشدد على تكثيف المرور على المعارض والمنافذ التموينية، ومراجعة أسعار السلع المعروضة والتأكد من عدم وجود أي زيادات غير مبررة أو نواقص في المنتجات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وفي سياق متصل تابع محافظ الجيزة آخر الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض «أهلًا مدارس»، مؤكدًا ضرورة توفير عدد كافٍ من المعارض بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مناسبة.
 

وأشار المحافظ إلى أن المعرض الرئيسي لـ«أهلًا مدارس» سيقام بشارع فيصل، موجهًا بضرورة استكمال التجهيزات وتوفير مختلف المستلزمات المدرسية والسلع التي يحتاج إليها الطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر مع بدء العام الدراسي الجديد.
ووجه الدكتور أحمد الأنصاري بزيادة التعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير معارض دائمة للسلع الغذائية المخفضة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، إلى جانب معارض «أهلًا مدارس» ومنافذ الخدمة الوطنية ومنافذ امان.
 

وشدد المحافظ على تسهيل إجراءات تخصيص وإقامة المعارض الدائمة للسلع المخفضة وفقًا للاحتياجات واستيفاء الإجراءات القانونية مع التأكيد على اختيار المواقع المناسبة التي لا تتسبب في التعدي على الطريق أو إحداث تكدسات مرورية، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إليها والاستفادة من السلع بأسعار مخفضة على مدار العام.

محافظ الجيزة أهلا مدارس محافظة الجيزة

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