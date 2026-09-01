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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة منظمة شنغهاي تؤكد دعمها لسيادة إيران ووحدة أراضيها وتدعو إلى تسوية

قمة شنجهاي
قمة شنجهاي
محمد على

أكد بيان قمة منظمة شنغهاي، المنعقدة اليوم في قرغيزيا على دعم دول المنظمة لسيادة إيران ووحدة أراضيها، مشددة على اهمية تحقيق تسوية دبلوماسية.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الأمن يبنى بالثقة لا المواجهة، وانتقد جشع الولايات المتحدة ونقضها للاتفاقيات، مقدما 3 مقترحات لتعزيز التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال خلال قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، إن الأمن المستدام في المنطقة لا يتحقق عبر المواجهة أو النهج القائم على القوة، بل يتطلب بناء الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز التعاون بين الحكومات.


وعن دور المنظمة على الساحة الدولية، دعا بزشكيان إلى ضرورة معالجة الأبعاد الأمنية والاقتصادية في آنٍ واحد لضمان تعددية أطراف فاعلة.

وكشف عن تقديم ثلاثة مقترحات إيرانية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي داخل المنظمة، تشمل: إنشاء بنك خاص بدول المنظمة، وإقامة اتحاد للتأمين على الصادرات والاستثمارات، وتأسيس كونسورتيوم للطاقة.

ووجّه الرئيس الإيراني انتقادات لاذعة للسياسة الأمريكية، واصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الجشع وناقض العهد".

بزشكيان شنغهاي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـالجشع وناقض العهد

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