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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث طعن بساحة "تايمز سكوير" الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

لقيت امرأة حتفها وأُصيب رجل بجروح، في حادث طعن بسكين في ساحة «تايمز سكوير» المكتظة بالسياح في مدينة نيويورك الأمريكية، قبل أن تطلق الشرطة النار على المشتبه بها وترديها قتيلة.


وقالت السلطات: إن المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ 49 عاماً، هاجمت شخصين بسكينين في منطقة «تايمز سكوير»، في حادث وصفته الشرطة بأنه عشوائي وغير مبرر، ولا توجد مؤشرات على ارتباطه بالإرهاب.


وأوضحت الشرطة أن الضحية الأولى، وهي امرأة تبلغ 32 عاماً، تعرضت للطعن في البطن، ونُقلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة متأثرة بجروحها. كما أُصيب رجل يبلغ 68 عاماً بالطعن في البطن، ونُقل إلى المستشفى، حيث استقرت حالته لاحقاً.

وأفادت الشرطة، بأن المشتبه بها فرّت من موقع الهجوم باتجاه مركز للشرطة في المنطقة، حيث واجهها عدد من عناصر الشرطة وطالبوها بإلقاء السكينين اللذين كانت تحملهما. لكنها اندفعت نحو العناصر، ما دفع ضابطين إلى إطلاق النار عليها، ونُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن تفارق الحياة.


وأعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، فتح تحقيق في ملابسات إطلاق الشرطة النار على المشتبه بها، فيما تواصل السلطات التحقيق في دوافع حادث الطعن.

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