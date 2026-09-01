مستوطنون يحرقون مسجداً.. واقتحامات واعتقالات في الضفة

في استمرار لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتصاعدة منذ أسابيع في الضفة، أشعل مستوطنون النيران في مسجد وكتبوا شعارات معادية على جدرانه خلال هجومهم على قرية بزاريا شمال غرب نابلس.

كما اقتحم مستوطنون تجمع يرزا شرق تياسير شرقي طوباس، وقرية عورتا جنوب شرق نابلس.

شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الفلسطينيين، خلال اقتحام حارة القريون في البلدة القديمة وسط نابلس و بلاطة البلد شرق المدينة، إضافة إلى اعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام بلدة رمانة غرب جنين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية ضاحية شويكة شمال طولكرم، وداهمت بناية سكنية، وقرية قريوت جنوب نابلس، وبلدة تفوح غرب الخليل، وبلدة طمون جنوب طوباس، وقرية عانين غرب جنين، فيما ظهرت آثار دمار بعد اقتحام منزل في بيتونيا.

أما في قطاع غزة، فاعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين في بحر منطقتي الشيخ عجلين والزوايدة وفق ما أفادت به مصادر محلية فلسطينية.

في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الواقعة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. بالتزامن مع إطلاق الآليات الإسرائيلية نيرانها تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي القطاع.

كما شهدت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة اعتداءات شبه يومية استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما لا تزال عمليات توقيف المشتبه بهم محدودة.

كما أدت هجمات المستوطنين إلى مقتل أكثر من 25 فلسطينياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية".