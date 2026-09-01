قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود القياتي: انخفاض درجات الحرارة.. وتحسن الأجواء ليلًا
سقوط مأساوي ينهي حياة طالب طب داخل المدينة الجامعية بالدقي
منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
القوات المسلحة تواصل دورها المجتمعي لخدمة ذوي الهمم وكبار السن
تفتيش وتخريب.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
سؤال برلماني بشأن تعويضات أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات
رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة إجراءات استكمال تنفيذ مشروع شركة "الفجيرة العلمين" للنفط والغاز
وزيرا الخارجية والري: الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية
مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز
هل تقرر إلغاء التعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق البكالوريا المصرية؟|التعليم تحسم الجدل
عبد العاطي وسويلم يبحثان تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم الأمن المائي
ميدو يحتفي بأول مشاركة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة: قادر يبقى من أحسن مهاجمي العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يحرقون مسجداً.. واقتحامات واعتقالات في الضفة

الضفة الغربية
الضفة الغربية
محمد على

في استمرار لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتصاعدة منذ أسابيع في الضفة، أشعل مستوطنون النيران في مسجد وكتبوا شعارات معادية على جدرانه خلال هجومهم على قرية بزاريا شمال غرب نابلس.

كما اقتحم مستوطنون تجمع يرزا شرق تياسير شرقي طوباس، وقرية عورتا جنوب شرق نابلس.

شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الفلسطينيين، خلال اقتحام حارة القريون في البلدة القديمة وسط نابلس و بلاطة البلد شرق المدينة، إضافة إلى اعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام بلدة رمانة غرب جنين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية ضاحية شويكة شمال طولكرم، وداهمت بناية سكنية، وقرية قريوت جنوب نابلس، وبلدة تفوح غرب الخليل، وبلدة طمون جنوب طوباس، وقرية عانين غرب جنين، فيما ظهرت آثار دمار بعد اقتحام منزل في بيتونيا.

أما في قطاع غزة، فاعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين في بحر منطقتي الشيخ عجلين والزوايدة وفق ما أفادت به مصادر محلية فلسطينية.

في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الواقعة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. بالتزامن مع إطلاق الآليات الإسرائيلية نيرانها تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي القطاع.

كما شهدت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة اعتداءات شبه يومية استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما لا تزال عمليات توقيف المشتبه بهم محدودة.

كما أدت هجمات المستوطنين إلى مقتل أكثر من 25 فلسطينياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية".

المستوطنين الإسرائيليين شعارات معادية بزاريا شمال غرب نابلس مستوطنون شرقي طوباس القوات الإسرائيلية الفلسطينيين قطاع غزة منطقتي الشيخ عجلين والزوايدة الضفة الغربية الجدار والاستيطان الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

ترشيحاتنا

تكريم نقيبة التمريض بحضور وزير الصحة

بين الولادة والرضاعة.. التمريض تكشف 4 مفاتيح لبداية آمنة لحياة كل طفل

جانب من التفتيش

الصحة تغلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيي المصطفى وعرابي التخصصيين بمطروح لمخالفة دلائل الولادة الآمنة

مشهد يحبس الأنفاس.. إغماء نورا عصام حلمي أثناء رفع الأثقال ودعوات واسعة بسلامتها

مشهد يحبس الأنفاس.. إغماء نورا عصام حلمي أثناء رفع الأثقال ودعوات واسعة بسلامتها

بالصور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد