الولايات المتحدة.. أمطار غزيرة تهدد عمليات البحث في جراند كانيون بعد فيضانات مدمرة

تسببت عواصف مطرية غزيرة في اجتياح منطقة جراند كانيون بولاية أريزونا الأمريكية، الاثنين، ما أدى إلى تعقيد جهود البحث عن أكثر من عشرة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، عقب فيضانات عارمة ضربت المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تم انتشال جثتين حتى الآن.

وأفادت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية بأن السيول اجتاحت منطقتي برايت أنجل كانيون وفانتوم رانش بعد ظهر السبت، ما دفع عشرات الزوار إلى الإخلاء، كما تسببت في أضرار لحقت بخط أنابيب المياه الوحيد الذي يخدم المنطقة.

انتشال جثتين وتحذيرات من استمرار الفيضانات

أعلنت خدمة المتنزهات انتشال جثة رجل يبلغ من العمر 46 عاماً مساء الأحد، قبل أن تؤكد الاثنين العثور على جثة ثانية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هويتهما.

وحذرت الهيئة من أن الظروف الجوية المتوقعة قد تؤثر في توقيت عمليات البحث وسرعة تنفيذها، في ظل استمرار مخاطر السيول في أجزاء من المتنزه.

وتزامناً مع ذلك، غطت سحب منخفضة الوادي العميق بعد ظهر الاثنين، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال وقوع المزيد من الفيضانات المفاجئة، مع استمرار توقعات هطول الأمطار والعواصف الرعدية.

وقالت الهيئة في نشرة جوية إن الفيضانات المفاجئة قد تضرب الجداول والمجاري المائية والمناطق المحترقة حديثاً، محذرة من احتمال تشكل تيارات مائية شديدة الخطورة في الأخاديد الجانبية والوديان الضيقة، فضلاً عن إمكانية غمر المعابر المنخفضة.

سياح يتحدون الأمطار لمشاهدة الوادي

ورغم سوء الأحوال الجوية، تجمع عدد من الزوار، بينهم كثير من السياح الأجانب، على الحافة الجنوبية لجراند كانيون، حيث احتمى بعضهم بالمظلات وارتدى آخرون معاطف المطر، بينما حاولوا التقاط الصور ومشاهدة نهر كولورادو في قاع الوادي.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين، في وقت تشكل فيه الأحوال الجوية المتقلبة تحدياً إضافياً أمام جهود الوصول إلى المناطق المتضررة.