قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراجة كبيرة لـ 550 ألف أسرة.. توجيه عاجل بشأن عدادات المباني المخالفة
ميسي يعلن اعتزاله الدولي مع الأرجنتين برسالة مؤثرة
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الطيران المدني تعزز تنافسية مصر وتدعم الاقتصاد الوطني
برئاسة مدبولي.. القومي المياه يعتمد دليل مواجهة حوادث التلوث بنهر النيل
قبل تأخير الساعة .. دليلك لمعرفة موعد التوقيت الشتوي وضبط الموبايل والأجهزة
مفتي الجمهورية: رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر الإفتاء تعكس إدراكا عميقا لأهمية الأسرة
رسميًا .. الهلال السعودي يعلن إنهاء عقده مع بنزيما
فيضانات نيبال| ارتفاع عدد القتلى إلى 955 شخصا و4471 في عداد المفقودين
ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة
حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة لمتابعة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة و محمد نور الدين سكرتير عام المحافظة و رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة واللواء أ.ح محمد الطحاوي مساعد مدير إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإنشاءات واللواء مؤمن سعيد مساعد مدير الهيئة الهندسية للطرق وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة .

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمخطط تطوير شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفي محمود بأحياء الدقي والعجوزة  والذى يتضمن زيادة عدد الحارات المرورية بالشارع لتواكب الكثافة المرورية التى تشهدها المنطقة خاصة بعد افتتاح عدد من المحاور والطرق الجديدة من بينها محور كمال عامر وتطوير محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو مما يتطلب وضع مخطط لتطوير المنطقة بأكلمها ، كما استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرضاً يتضمن نسب التنفيذ للأعمال الجارية فيما يخص الطرق والمرافق بالشارع .

وشددت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع علي ضرورة حصر ما تم قطعه من أشجار والوقوف علي الأسباب التي أدت للجوء إلي الإزالة وليس النقل ، موجهة بمراعاة كافة الأبعاد البيئية خلال مراحل التطوير الجارية ، واستعاضة الأشجار التى تم إزالتها بأعداد مضاعفة مع مراعاة نوعية الأشجار بما يتناسب مع طبيعة المكان وأعمال التطوير لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمنطقة .

كما وجهت الدكتورة منال عوض، اللجنة العلمية المشكلة برئاسة وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمتابعة الميدانية  لأعمال التطوير الجارية على أرض الواقع و أعمال تجميل وتشجير شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفي محمود بما يتوافق مع رؤية وأهداف الوزارة فى الحفاظ على المظهر البيئى للمنطقة .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على عدم التهاون مع قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها و التنسيق الكامل مع اللجنة العلمية المشكلة لذلك تحت إشراف الوزارة لدعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتخفيف آثار التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية ومؤشرات جودة الحياة للمواطنين.

التنمية المحلية محافظ الجيزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

الدوري المصري

جهاد جريشة: أعضاء لجنة الحكام يحللون الدوري السعودي.. وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم

عمر سيد معوض

عمر سيد معوض يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030

فريق البنك الأهلي

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبترول أسيوط في الدوري المصري

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد