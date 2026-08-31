وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة لمتابعة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة و محمد نور الدين سكرتير عام المحافظة و رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة واللواء أ.ح محمد الطحاوي مساعد مدير إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإنشاءات واللواء مؤمن سعيد مساعد مدير الهيئة الهندسية للطرق وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة .

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمخطط تطوير شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفي محمود بأحياء الدقي والعجوزة والذى يتضمن زيادة عدد الحارات المرورية بالشارع لتواكب الكثافة المرورية التى تشهدها المنطقة خاصة بعد افتتاح عدد من المحاور والطرق الجديدة من بينها محور كمال عامر وتطوير محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو مما يتطلب وضع مخطط لتطوير المنطقة بأكلمها ، كما استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرضاً يتضمن نسب التنفيذ للأعمال الجارية فيما يخص الطرق والمرافق بالشارع .

وشددت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع علي ضرورة حصر ما تم قطعه من أشجار والوقوف علي الأسباب التي أدت للجوء إلي الإزالة وليس النقل ، موجهة بمراعاة كافة الأبعاد البيئية خلال مراحل التطوير الجارية ، واستعاضة الأشجار التى تم إزالتها بأعداد مضاعفة مع مراعاة نوعية الأشجار بما يتناسب مع طبيعة المكان وأعمال التطوير لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمنطقة .

كما وجهت الدكتورة منال عوض، اللجنة العلمية المشكلة برئاسة وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمتابعة الميدانية لأعمال التطوير الجارية على أرض الواقع و أعمال تجميل وتشجير شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفي محمود بما يتوافق مع رؤية وأهداف الوزارة فى الحفاظ على المظهر البيئى للمنطقة .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على عدم التهاون مع قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها و التنسيق الكامل مع اللجنة العلمية المشكلة لذلك تحت إشراف الوزارة لدعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتخفيف آثار التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية ومؤشرات جودة الحياة للمواطنين.