تطوير الطرق ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية ببولاق الدكرور

شهد حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية المكثفة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع والمحيط الخدمي للمؤسسات التعليمية والصحية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس الحي.

وتمثلت أبرز الأعمال الميدانية الجارية بالنطاق في الاتي:

-تطوير المحاور والشوارع الرئيسية: استمرار أعمال تطوير أسفل محور الفريق كمال عامر أمام مزلقان ناهيا وتركيب بلاط "الإنترلوك"، إلى جانب رفع كفاءة شارع "العمدة" بتركيب بالدورات الأرصفة تمهيدا لرصفه، وحفر مشروع مد كابلات الكهرباء بشارع "المصرف" للتجهيز لأعمال الرصف.

-إصلاح الأعطال والخدمات: السيطرة على كسر ماسورة مياه بشارع الملكة نازلي وإصلاحها، بالتوازي مع متابعة أعمال حملة "طرق الأبواب" بشارع منصور محمود المتفرع من الأربعيني.

-تأهيل محيط المدارس: تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شاملة لمحيط المؤسسات التعليمية بتركيب "الإنترلوك" وإعادة الشارع لأصله، وشملت الأعمال مدارس: الشهيد أحمد عبد العزيز، الشروق، طه حسين، الشيخة جواهر، اللواء عمر سليمان، وأحمد شوقي.

-حملات نظافة وتجميل مكثفة: شن حملات نظافة وتجريد موسعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، واستشهدت الحملات بمعدات ولودرات الحي في شوارع: الملكة، التحرير، فيصل، العشرين، بهجت الشوربجي، المساكن، ترعة عبد العال 1، ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى نفق جمال عبد الناصر ومحيط مستشفى بولاق العام.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار هذه الجهود الميدانية والتواجد المستمر بالشارع، لضمان السرعة والجدية في رفع كفاءة كافة المناطق الحيوية والخدمية بما يحقق طموحات المواطنين ويحسّن جودة الحياة اليومية بالنطاق.