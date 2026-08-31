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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الجيزة يؤكد حرصه على رفع كفاءة الخدمات بمستشفى إمبابة العام

الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة
الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أسامة السيد الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، مرورًا ميدانيًا على مستشفى إمبابة العام، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وخلال المرور، تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال، وتابع انتظام العمل وآلية استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية، كما شملت الجولة المرور على غرفة العقر، ومتابعة انتظام العمل بها ومستوى الخدمة المقدمة للمترددين عليها.

كما تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، عيادة الأسنان المسائية، وتابع انتظام تقديم الخدمة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة والتوسع في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وخلال الجولة، أشاد وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بمستوى أداء فريق التمريض والتزامه في العمل، مثمنًا الجهود المبذولة في تقديم الرعاية للمرضى، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بروح الفريق والحرص على تقديم خدمة طبية متميزة.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، استمرار المتابعة الميدانية لمختلف أقسام المستشفى، والعمل على دعم فرق العمل ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

محافظة الجيزة صحة الجيزة مديرية الصحة بالجيزة

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