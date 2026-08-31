حسن الخاتمة.. وفاة عجوز أثناء الصلاة داخل مسجد بالمحلة

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم، واقعة عجوز مسن في نهاية العقد الخامس من عمره أثناء أداء صلاة نافلة عقب صلاة الظهر، وقد ساعد بعض المصلين في محاولة إسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل ساحة المسجد.

تفاصيل الواقعة وحسن الخاتمه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يتضمن رحيل العجوز المسن وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة كون رحيله المفاجىء يعد رسالة وعلامة من علامات حسن الخاتمة.

دعوات بالرحمه والمغفره

جدير بالذكر أن الفقيد الراحل احتل مكانة رفيعة في قلوب محبيه من جيرانه وزملائه وأقاربه من الذين شاركوا في صلاة جنازته ودفنه بمقابر عزبة حمد بمسقط رأسه بمدينة المحلة.