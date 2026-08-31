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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الفيضانات والانهيارات الطينية في نيبال إلى 939 قتيلا

نيبال
نيبال
أ ش أ

أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال، اليوم/ الاثنين/، ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية، التي وقعت مؤخرا إلى 939 شخصا.

وأوضحت الهيئة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن حصيلة المفقودين جراء الكارثة قد انخفضت في المقابل بأكثر من 300 شخص لتصل تقريبا إلى 3925 مفقودا؛ وذلك وفقا لأخر التحديثات.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية في الـ26 من أغسطس الحالي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.

وفي "التبت"، أكدت السلطات الصينية مصرع 16 شخصا، فيما لا يزال البحث جاريا عن 546 شخصا في عداد المفقودين.

وقدر وزير المالية النيبالي سوارنيم واجل بأن بلاده تحتاج إلى ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار أمريكي لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية.

الهيئة الوطنية مخاطر الكوارث نيبال

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