هاتف بشاشتين.. هايسنس تطرح فكرة غير مسبوقة لتوفير البطارية

على مدار سنوات، حاولت شركات تصنيع الهواتف الذكية ابتكار طرق جديدة لزيادة إمكانات أجهزتها دون اللجوء إلى تكبير حجم الهاتف. لكن شركة هايسنس Hisense اختارت هذه المرة اتجاها مختلفا تماما: هاتف بشاشة ثانية، والأغرب أن هذه الشاشة قابلة للفصل.

وتجمع شركة هايسنس في هاتفها الجديد A10 Ultra بين شاشة تقليدية ملونة بقياس 6.13 بوصة، وشاشة ثانية بتقنية الحبر الإلكتروني E Ink بقياس 4.96 بوصة، يمكن تثبيتها مغناطيسيا في الجزء الخلفي من الهاتف وفصلها عند الحاجة.

وبحسب تقرير نشره موقع Notebookcheck في 28 أغسطس، صممت شاشة الحبر الإلكتروني للقراءة وتنفيذ المهام التي لا تحتاج إلى استهلاك كبير للطاقة، بينما تتولى الشاشة الأخرى تشغيل التطبيقات والمهام التي تتطلب الألوان والحركة.

ورغم غرابة الفكرة، فإنها تستند إلى منطق عملي، إذ تستهلك شاشات الحبر الإلكتروني قدرا ضئيلا جدا من الطاقة، كما تتميز بسهولة القراءة تحت ضوء الشمس المباشر، وهو ما قد يتيح للمستخدم قراءة الكتب والمستندات وغيرها من المحتوى الثابت دون استنزاف البطارية كما يحدث مع الشاشات التقليدية.

Hisense A10

شاشتان.. لكن واحدة منهما ليست ضرورية دائما



تأتي الشاشة الأساسية في A10 Ultra بتقنية E Ink Carta 1300، وتبلغ 6.13 بوصة، بدقة 1648 × 824 بكسل وكثافة 300 بكسل لكل بوصة.

ورغم كونها أحادية اللون، يمكن استخدامها في العديد من المهام اليومية التي تكون فيها كفاءة استهلاك الطاقة ووضوح الشاشة في الخارج أكثر أهمية من الألوان.

وللقراءة ليلا، زودت هايسنس الشاشة بإضاءة أمامية يمكن ضبط درجة لونها ومستوى سطوعها عبر 36 مستوى مختلفًا.

أما الشاشة الثانية، فتأتي بقياس 4.96 بوصة، وتتميز بإمكانية عرض الألوان والحركات السلسة عندما لا تكون شاشة الحبر الإلكتروني كافية. وبفضل نظام التثبيت المغناطيسي، يمكن للمستخدم فصل الشاشة الإضافية ببساطة عندما لا يحتاج إليها.

Hisense A10

مواصفات أخرى لهاتف A10 Ultra



يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 15 واط، والشحن عبر منفذ USB-C بقدرة 18 واط.

كما يضم شريحة Qualcomm Q-6690 Dragonwing ARM، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب دعم NFC وWi-Fi ومرسل للأشعة تحت الحمراء.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16، مع دعم خدمات ومتجر Google Play.

وتطرح هايسنس أيضا نسخة أبسط تحمل اسم A10 Pro، لكنها تأتي من دون الشاشة الإضافية القابلة للفصل.

ويبدأ سعر A10 Ultra من نحو 400 دولار في الصين، بينما يبلغ سعر نسخة A10 Pro بسعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت للتخزين نحو 2799 يوانا (قرابة 420 دولارا)، في حين يصل سعر نسخة 12 جيجابايت/512 جيجابايت إلى 3499 يوانا (نحو 520 دولارا).

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.