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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تأكد من هاتفك.. قائمة الأجهزة التي ستتوقف عن دعم تطبيق Android Auto بالسيارات

Android Auto
Android Auto
احمد الشريف

استعرض تقرير تقني نشره موقع Engadget دليلاً شاملاً حول متطلبات توافق الهواتف الذكية مع نظام "Android Auto" التابع لشركة "جوجل" (Google)، موضحاً الفئات وإصدارات النظام غير القادرة على تشغيل الخدمة، والفوارق التقنية بين الاتصال السلكي والاتصال اللاسلكي عبر شاشات السيارات.

شروط الاتصال السلكي وإصدارات أندرويد المدعومة

أوضح التقرير أن نظام Android Auto، الذي صُمم لعرض واجهة وتطبيقات الهاتف الأساسية مثل الخرائط والملاحة وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل وبث الموسيقى مباشرة على شاشة لوحة قيادة السيارة، يتوفر حالياً في أكثر من 500 طراز من السيارات مدعوماً من تحالف يضم 28 شركة عالمية لتصنيع السيارات.

وبيّن المصدر أن تشغيل النظام عبر الاتصال السلكي بواسطة كابل "USB" يشترط عمل الهاتف بنظام "أندرويد 9" (Android 9) أو الإصدارات الأحدث؛ حيث يتطلب أندرويد 9 تنزيل التطبيق يدوياً من متجر "جوجل بلاي"، بينما يأتي مدمجاً ومثبتاً مسبقاً كنظام أساسي بدءاً من "أندرويد 10" فما فوق، مما يعني حرمان الهواتف القديمة العاملة بنظام أندرويد 8 أو أقدم من استخدام الخدمة.

المتطلبات العتادية والبرمجية للتشغيل اللاسلكي

أشار المصدر إلى أن تشغيل Android Auto لاسلكياً دون الحاجة لكابلات يتطلب معايير تقنية أحدث وأكثر صرامة؛ حيث يقتصر الدعم اللاسلكي على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد 11" (Android 11) أو الإصدارات الأحدث، وهي الأجهزة الصادرة خلال السنوات الخمس إلى الست الماضية. 

كما يشترط الاتصال اللاسلكي دعماً عتادياً لاتصالات شبكات الواي فاي عبر نطاق التردد 5 جيجاهرتز (بمعيار Wi-Fi 5 أو أحدث) لضمان سرعة نقل البيانات وعرض الخرائط بسلاسة ودون تقطيع.

موقف الأنظمة المخصصة والحلول اللاسلكية البديلة

واوضح تقرير موقع Engadget أن الهواتف الحديثة الصادرة منذ عام 2018 متوافقة عموماً مع النظام، لافتاً إلى أن الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل بديلة ومعدلة لحماية الخصوصية مثل "GrapheneOS" يمكنها أيضاً تشغيل Android Auto بنجاح شريطة ضبط أذونات حزمة خدمات جوجل المعزولة بدقة. وأضاف التقرير أنه في حال كانت السيارة تدعم الاتصال السلكي فقط، يمكن للمستخدمين شراء محولات لاسلكية خارجية (Wireless Adapters) تُوصل بمنفذ USB في السيارة وتقترن بالهاتف عبر البلوتوث والواي فاي لترقية تجربة القيادة إلى النظام اللاسلكي بسهولة.

خطوات التحقق ومعالجة مشكلات عدم التوافق

ذكر التقرير أن معالجة أعطال الاتصال تبدأ بالتحقق من تحديث نظام تشغيل الهاتف إلى أحدث إصدار متاح، ومراجعة دليل مواصفات السيارة للتأكد من دعمها للبروتوكول، واستبدال كابل التوصيل بكابل بيانات أصلي عالي الجودة، مع ضرورة ترقية الهاتف إلى طراز أحدث في حال توقف تحديثات النظام عند إصدارات أندرويد القديمة غير المؤهلة.

جوجل Android Auto GrapheneOS

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