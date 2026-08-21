أخبار التكنولوجيا | جوجل تطلق مجموعة جديدة من أدوات الدراسة بالذكاء الاصطناعي .. 7 من أخطر عمليات الاحتيال على واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
مواصفات قوية وسعر يثير الجدل.. سامسونج تحدد موعد إطلاق Galaxy S26 FE
حددت شركة سامسونج يوم 27 أغسطس موعدا لإقامة فعالية جديدة ضمن سلسلة فعاليات Galaxy، في خطوة تضيف مزيدا من الزخم إلى عام حافل بإطلاقات الهواتف الذكية.
جوجل تطلق مجموعة جديدة من أدوات الدراسة بالذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة واسعة من أدوات الدراسة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر محرك البحث Google Search ومساعدها Gemini، وتشمل مرئيات تفاعلية يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، ومحاكاة ثلاثية الأبعاد، ومركزا مخصصا للطلاب، واختبارات تدريبية مخصصة، إلى جانب مجموعة أخرى من الأدوات التعليمية.
لا ترم الراوتر القديم.. طريقة تحويله إلى سويتش شبكة بسهولة
عادة ما يحتوي الراوتر المنزلي على 4 أو 5 منافذ إيثرنت Ethernet، وهي كافية في الغالب عندما تعتمد معظم أجهزتك على الاتصال اللاسلكي، لكن بمجرد التفكير في توصيل المزيد من الأجهزة عبر كابلات إيثرنت، قد تتحول محدودية المنافذ إلى مشكلة حقيقية.
7 من أخطر عمليات الاحتيال على واتساب .. كيف تكتشفها وتحمي حسابك؟
معظم عمليات الاحتيال التي تستهدف مستخدمي واتساب لا تعتمد على اختراقات تقنية متطورة أو مجموعات قرصنة مدعومة من جهات حكومية، بل يقف وراءها في الغالب مجرمون يعتمدون على الهندسة الاجتماعية واستغلال ثقة المستخدمين وعدم انتباههم إلى العلامات التحذيرية.
هواوي تطلق Pura X View.. أول هاتف ذكي بشاشة عريضة في تصميم تقليدي
كشفت شركة هواوي رسميا عن هاتفها الجديد Huawei Pura X View، مقدمة تصميما مختلفا في سوق الهواتف الذكية يعتمد على شاشة أعرض من المعتاد، لكن داخل هيكل تقليدي غير قابل للطي.
مفتاح المرور أم كلمة السر؟.. أيهما أكثر أمانا ويحمي حساباتك من الاختراق؟
ربما صادفت مؤخرا مطالبات لإضافة مفتاح مرور Passkey إلى بعض حساباتك على الإنترنت، ورغم أن كلمات المرور تظل الطريقة الأكثر شيوعا لتسجيل الدخول، فإنها تعاني من العديد من المشكلات الأمنية، في حين توفر مفاتيح المرور مستوى حماية أفضل في كثير من الحالات، رغم أنها لا تزال غير مدعومة على جميع المواقع والخدمات.
صور جوجل يستعد لإطلاق ميزة طال انتظارها .. نسخ احتياطي أثناء النوم
يبدو أن تطبيق صور جوجل Google Photos، يستعد للحصول على ميزة جديدة قد تحل واحدة من أكثر المشكلات المزعجة للمستخدمين، وهي عدم اكتمال رفع الصور ومقاطع الفيديو إلى السحابة بسبب بطء الإنترنت أو قيود النظام على عمليات النسخ الاحتياطي في الخلفية.
ميتا تطلق تطبيق Meta AI مستقلا لأجهزة ماك
بدأت شركة ميتا Meta، طرح تطبيق مستقل لمساعدها للذكاء الاصطناعي Meta AI على أجهزة ماك، في خطوة جديدة لتعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة لأصحاب الأعمال وصناع المحتوى الذين يعتمدون على فيسبوك وإنستجرام لإدارة أعمالهم والترويج لها.
Nothing OS 5.0.. هذه الهواتف الثلاثة لن تحصل على أندرويد 17
تستعد شركة نوثينج Nothing، لإطلاق تحديث Nothing OS 5.0 المبني على نظام أندرويد 17، بعدما بدأت بالفعل برنامج النسخة التجريبية على عدد من أجهزتها، على أن يبدأ طرح الإصدار المستقر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.