رئيس الوزراء يزور تنزانيا .. اليوم

أكدت مصادر لـ صدى البلد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى جمهورية تنزانيا اليوم الجمعة لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء سوف يزور مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا الذي يقوم علي انشائه شركة المقاولون العرب.

مباحثات بين البلدين بشأن زيادة حجم التبادل التجاري

واشارت المصادر الي ان الزيارة تستهدف أيضاً مباحثات بين البلدين بشأن زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التشييد والبناء، والطرق، والنقل البحري، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والكهرباء والطاقة، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والري، وصناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق حرص مصر على البناء على النجاح الذي حققته الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري"، بما يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في تنزانيا، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال تنفيذ المشروع.