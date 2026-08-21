القوات النسلحة اليمنية تستهدف موقع قيادي حوثي مع مرافقيه

أفادت وسائل إعلام سعودية بإستهداف القوات المسلحة اليمنية - المنطقة العسكرية الخامسة - موقع قيادي حوثي مع مرافقيه.

وفي وقت لاحق ؛ نفذت القوات المسلحة اليمنية 81 عملية عسكرية نوعية خلال الـ24 ساعة الماضية ضد مواقع وعناصر المليشيا الحوثية الارهابية في جميع الجبهات، وأسفرت عن تحييد قادة وعناصر وتدمير معدات وآليات.

وبحسب البيان اليمني ؛ فقد جاءت العمليات رد على الاعتداءات الحوثية المتكررة على الأعيان المدنية وحصار الشعب اليمني (استهداف ميناء الضبة ووقف تصدير النفط، تدمير مطار صنعاء وطائرات اليمنية، وتدمير موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى).

وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف ميناء المخا ومرسى العرضي والسفن الغذائية ومخيمات النازحين في مأرب دليل على إصرار الحوثيين على تجويع اليمنيين.

كما لفت البيان إلى أن الحكومة أصدرت أكثر من 350 تصريحًا لسفن تجارية إلى موانئ الحديدة منذ بداية 2026.

وشدد البيان على إلتزام القوات المسلحة بالدفاع عن سيادة اليمن وكرامة المواطنين، ورفض أي أجندات خارجية، مؤكدة عزمها على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب.

