تصادم جوي عنيف.. مصرع طبيب في اصطدام طائرة بمروحية الشرطة بأمريكا

شهدت ولاية بنسلفانيا الأمريكية حادثة تصادم جوي عنيف لطائرة صغيرة بمروحية تابعة لشرطة الولاية أسفرت عن مقتل قائد الطائرة الصغيرة وهو طبيب طوارئ.

ووفقًا لمكتب الطب الشرعي في مقاطعة كمبرلاند، فقد تم التعرف على الدكتور بول ويليام سوكولوسكي كطيار طائرة سيسنا 150 الذي لقي حتفه في الحادث الذي وقع في مطار كارلايل بمقاطعة كمبرلاند، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وأفادت صفحته على موقع لينكد إن أن سوكولوسكي أمضى ما يقرب من ثلاثة عقود في العمل في مجال طب الطوارئ، وكان سابقًا أستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا.

وكان الطبيب، البالغ من العمر 57 عامًا، يعمل مؤخرًا في مركز بن ستيت هيلث، الذي وصف سوكولوسكي بأنه "عضو قيّم في فريق طب الطوارئ لدينا".

قال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، يوم الخميس، إنه تم نقل طياري مروحية شرطة الولاية المتورطين في التصادم المميت، وهما العريف برايس كورمان والجندي جيسون ميلز، جواً من موقع الحادث، ومن المتوقع أن يتماثلا للشفاء.

وأضاف شابيرو أن كورمان غادر المستشفى، بينما لا يزال ميلز يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

بدأت مقاطع فيديو مروعة لما وصفته شرطة ولاية بنسلفانيا بأنه "تحطم عنيف للغاية" بالانتشار على الإنترنت يوم الخميس.

بحسب حساب على موقع X نشر الفيديو، يبدو أن الطائرة الخاصة الصغيرة كانت تُصارع اضطراب الهواء الناتج عن مراوحها قبل أن تصطدم بمروحية تابعة لشرطة الولاية كانت تحوم على ارتفاع بضعة أقدام عن الأرض.

يُظهر الفيديو طائرة سيسنا وهي تصطدم بذيل المروحية المحلقة، مما أدى إلى انفجار غبار وحطام الطائرة، قبل أن تتحطم بالقرب منها.

وقال المقدم جورج بيفنز، القائم بأعمال مفوض شرطة الولاية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من ليلة الأربعاء: "عندما أقول إنه كان تحطمًا عنيفًا للغاية، فأنا أعني أن الطائرة تمزقت إلى أشلاء".