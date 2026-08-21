قناة بنما تحدد عدد السفن العابرة يوميا تحسبا لظاهرة النينيو الشديدة

أعلنت هيئة قناة بنما، اليوم، أنها ستحدد عدد السفن العابرة يوميًا اعتبارًا من أوائل سبتمبر، استعدادًا لموسم ظاهرة النينيو الأطول من المعتاد، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه، متراجعةً بذلك عن تعهد سابق بعدم تقييد مرور السفن.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستحدد القناة عدد السفن العابرة يوميًا اعتبارًا من 4 سبتمبر إلى 34 سفينة، ثم تخفض العدد إلى 32 سفينة اعتبارًا من 15 سبتمبر، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وكانت القناة قد سجلت متوسط ​​35 سفينة عابرة يوميًا حتى يونيو 2026، وهو ما يتوافق مع الطلب على السفن، علمًا بأن طاقتها الاستيعابية تبلغ حوالي 40 سفينة يوميًا.

في مايو صرّحت سلطات القناة لوكالة رويترز بأن الممر المائي لا يخطط لفرض قيود على مرور السفن هذا العام، وأنها بدأت بالفعل باتخاذ تدابير لترشيد استهلاك المياه منذ عام 2025.

ووفقًا لبيان صادر يوم الخميس، سيتم تحديد الطاقة الاستيعابية اليومية اعتبارًا من 4 سبتمبر في أهوسة نيوباناماكس بالقناة بتسعة فتحات، بينما ستقتصر الطاقة الاستيعابية في أهوسة باناماكس الأقدم على 25 فتحة.

واعتبارًا من 15 سبتمبر ، سيتم تخفيض الطاقة الاستيعابية في أهوسة باناماكس إلى 23 فتحة.

وكانت سلطة القناة قد شددت سابقًا حدود الغاطس عدة مرات كجزء من استراتيجيتها لإدارة المياه.

كما كشفت السلطة أن معدل هطول الأمطار من مايو إلى أغسطس كان أقل بنسبة 34% من المتوسط ​​التاريخي، بينما انخفضت تدفقات المياه إلى مستجمعات المياه بنسبة 44% عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة من أن شدة ظاهرة النينيو المتوقعة في الفترة 2026-2027 قد تؤدي إلى مزيد من انخفاض هطول الأمطار، مما يهدد استدامة الممر المائي وإمدادات المياه المحلية على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الهيئة تأجيل التخفيضات المقررة مسبقًا لأقصى غاطس مسموح به. فقد تم تأجيل التعديل المخطط له إلى 14.63 مترًا (48.0 قدمًا) في أهوسة نيوباناماكس إلى 2 سبتمبر، بينما تم تأجيل التعديل اللاحق إلى 14.48 مترًا (47.5 قدمًا) إلى 1 أكتوبر.