فقد بصره جزئيا.. عودة عمران خان من المستشفى إلى السجن بعد فحص طبي

قال متحدث باسم حركة الإنصاف الباكستانية يوم الجمعة إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان نُقل إلى السجن بعد قضائه بضع ساعات في المستشفى.

ونُقل خان، البالغ من العمر 73 عامًا، إلى مستشفى في إسلام آباد فجر الجمعة لإجراء فحص طبي، بناءً على أمر من المحكمة العليا صدر هذا الأسبوع.

وأكد متحدث باسم حزب خان، حركة الإنصاف الباكستانية، أن رئيس الوزراء السابق قد أُعيد إلى سجن أديالا في مدينة روالبندي العسكرية.

يقبع خان في السجن منذ أغسطس 2023 ويقول إن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، وهو اتهام تنفيه الحكومة.

ويقول محاموه إن صحته تدهورت في السجن، وإنه فقد جزءًا كبيرًا من بصره في عينه اليمنى.

أعلنت الحكومة أن التقارير الطبية لم تكشف عن أي حالة تستدعي علاجًا فوريًا.

وفي قرارها الصادر يوم الثلاثاء، أمرت المحكمة العليا السلطات بنقل خان إلى مستشفى الشفاء الدولي في إسلام آباد خلال 48 ساعة، والسماح له بالاطلاع على فريق طبي يضم طبيبه الخاص.