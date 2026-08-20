بحضور مصطفى حسني.. "طلعت مصطفى" تنظم ندوة دينية في نادي مدينتي احتفالا بالمولد النبوي

نظمت مجموعة طلعت مصطفى ندوة دينية في نادي مدينتي الرياضي، بحضور الداعية الأستاذ مصطفى حسني، وذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف وشهدت حضورًا كبيرًا من أعضاء النادي وسكان مدينتي، في أجواء روحانية مميزة.

وتناول مصطفى حسني خلال الندوة عددًا من الموضوعات والقيم المستوحاة من السيرة النبوية الشريفة، مسلطًا الضوء على أهمية الاقتداء بأخلاق النبي محمد ﷺ وتعزيز القيم الإنسانية والإيمانية في الحياة اليومية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتأتي إقامة الندوة ضمن برنامج نادي مدينتي الرياضي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، الذي يحرص على تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية، بما يعزز التواصل المجتمعي ويوفر لأعضاء النادي وسكان مدينتي أنشطة وفعاليات تلبي مختلف اهتماماتهم.