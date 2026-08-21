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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026

ارسنال
ارسنال
رباب الهواري

تقام اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، مجموعة من المباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات المحلية والعربية والأوروبية، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، إلى جانب عدد من اللقاءات البارزة في الدوريات السعودية والتركية والفرنسية والإسبانية والعراقية.

مباريات الدوري المصري الممتاز

يفتتح وادي دجلة وزد منافسات اليوم في الخامسة مساءً، بينما يلتقي أبو قير للأسمدة مع البنك الأهلي في الثامنة مساءً. وفي التوقيت نفسه، يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من المسابقة.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي آرسنال مع كوفنتري سيتي في مواجهة مرتقبة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مباريات الدوري الإسباني

يواجه ريال بيتيس نظيره ريال سوسييداد في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

مباريات الدوري التركي

يستضيف إيرزوروم سبور فريق جلطة سراي في التاسعة والنصف مساءً، في مواجهة قوية بالدوري التركي.

مباريات الدوري السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي عدة مواجهات، حيث يلتقي الرياض مع النصر في السابعة مساءً، بينما يواجه الحزم فريق الدرعية في السابعة والربع مساءً. وفي التاسعة مساءً، يلعب القادسية أمام الاتحاد، والفيصلي ضد نيوم.

مباريات الدوري الفرنسي

يستضيف مارسيليا نظيره ستراسبورج في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، في مواجهة قوية بالدوري الفرنسي.

مباريات الدوري القطري

يلتقي الغرافة مع الشحانية في الخامسة والربع مساءً، بينما يواجه العربي فريق الشمال في السابعة والنصف مساءً.

مباريات الدوري الإماراتي

يواجه اتحاد كلباء فريق الوصل في الخامسة مساءً، فيما يلتقي النصر مع الوحدة في السابعة وخمس وثلاثين دقيقة مساءً.

تشهد منافسات الدوري العراقي عدة مواجهات، أبرزها كربلاء أمام الزوراء في السادسة والنصف مساءً، والكرمة ضد الشرطة في التاسعة مساءً، بينما يلتقي أربيل مع القوة الجوية في التاسعة والنصف مساءً. كما يواجه الموصل فريق ديالى في الخامسة والنصف مساءً.


 

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