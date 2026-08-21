موعد ومقر تدريب المرشحين لوظيفة معلم مساعد قرآن كريم.. رابط الاستعلام

أعلنت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد ومقر البرنامج التدريبي المقرر للمرشحين لوظيفة معلم مساعد قرآن كريم؛ بناء على تكليف وكيل الأزهر، ووَفقًا لكتاب الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم الفني الخاص بمحتوى البرنامج والمادة التدريبية.

ومن المقرر أن يكون التدريب بداية من يوم السبت، الموافق: 5 سبتمبر 2026م، وحتى الأربعاء، الموافق: 11 نوفمبر 2026م، بداية من الساعة التاسعة صباحًا بمقار التدريب بالمناطق الأزهرية.

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مسابقة التعاقد مع 4517 معلم مساعد قرآن

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن عن فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 4517 معلم مساعد قرآن كريم للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار جهود الأزهر لدعم العملية التعليمية وسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

بدأ التقديم في المسابقة من يوم 25 مايو 2026، واستمر حتى 10 يونيو 2026، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتأتي المسابقة ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، من خلال الاستعانة بكفاءات تعليمية قادرة على أداء الرسالة الأزهرية والمساهمة في بناء أجيال تجمع بين العلم والقيم والأخلاق.