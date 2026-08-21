بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

تزايدت معدلات البحث عن رسوم السحب من ماكينات ATM والحدود القصوى للسحب النقدي، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، والذي أبقى على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

ويهتم العملاء بالتعرف على تكلفة السحب من ماكينات البنوك المختلفة، خاصة عند استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر، إلى جانب الحد الأقصى الذي يمكن سحبه يوميًا من ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنوك.



قرار البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد الخميس 20- 8-2026، الإبقاء على أسعار الفائدة، للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

وجرى تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

ولا يعني قرار تثبيت أسعار الفائدة تغيير رسوم السحب من ماكينات ATM، إذ تخضع رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي للقواعد والرسوم التي يحددها كل بنك وفقًا للضوابط المنظمة.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ATM

تختلف رسوم السحب من ماكينات ATM من بنك إلى آخر، خاصة عندما يستخدم العميل ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك الذي أصدر البطاقة.

وبحسب البيانات الواردة، جاءت أبرز الرسوم على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات للسحب من ماكينة بنك آخر، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

5 جنيهات للسحب من ماكينة بنك آخر، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد. بنك مصر: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد من ماكينة بنك آخر.

5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد من ماكينة بنك آخر. بنك القاهرة: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام. البنك الزراعي المصري: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام. البنك التجاري الدولي CIB: 7 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

7 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد مجانًا. كريدي أجريكول: 6 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

6 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام. مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا. HSBC: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا. QNB: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا. البنك العربي الأفريقي الدولي: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا. بنك الإمارات دبي الوطني: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام. البنك المصري الخليجي: 5 جنيهات للسحب.

وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم قد تختلف وفقًا لتحديثات التعريفة المصرفية ونوع البطاقة، لذلك يفضل التأكد من البنك قبل إجراء العملية.

رسوم السحب من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة له لعملائه دون رسوم، بينما يتم فرض رسوم عند استخدام بطاقة البنك على ماكينة تابعة لبنك آخر، وتبلغ وفق البيانات المذكورة 5 جنيهات لكل عملية سحب.

أما الاستعلام عن الرصيد من ماكينة أخرى، فتبلغ رسومه وفق البيانات الواردة 1.5 جنيه للعملية.



رسوم السحب من بنك مصر

يمكن لعملاء بنك مصر السحب من ماكينات البنك دون رسوم، بينما تبلغ رسوم السحب من ماكينة بنك آخر 5 جنيهات لكل عملية.

كما يكون الاستعلام عن الرصيد من ماكينة بنك مصر لعملائه مجانًا، في حين تبلغ رسوم الاستعلام باستخدام بطاقة بنك آخر نحو جنيهين وفق البيانات المذكورة.

رسوم السحب من بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى عند 5 جنيهات للسحب، بينما تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهين لكل عملية، وفق البيانات الواردة.

هل توجد غرامة على السحب من ATM؟

لا توجد «غرامة» بالمعنى التقليدي عند استخدام ماكينة الصراف الآلي، وإنما يتم خصم رسوم خدمة في بعض الحالات، خصوصًا عند استخدام ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة.

ويستطيع العميل في أغلب الحالات تجنب رسوم السحب من خلال استخدام ماكينة البنك الذي أصدر بطاقته.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

رفع البنك المركزي المصري في وقت سابق الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.

أما الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك، فقد ارتفع إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، وفق التعليمات المشار إليها.

ويتيح رفع الحدود للعملاء إمكانية الحصول على مبالغ نقدية أكبر عند الحاجة، مع استمرار خضوع العمليات المصرفية للقواعد والإجراءات الأمنية المعمول بها.

حدود السحب من إنستاباي

إلى جانب رسوم السحب من ماكينات ATM، يهتم العملاء بحدود المعاملات من خلال تطبيق إنستاباي، الذي يتيح التحويلات المالية اللحظية.

وتبلغ الحدود المذكورة في البيانات المتاحة:

70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.

كحد أقصى للمعاملة الواحدة. 120 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية. 400 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات الشهرية.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

بدأ تطبيق رسوم التحويل عبر إنستاباي اعتبارًا من أبريل 2025، وتبلغ الرسوم 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وبحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وبالتالي، تكون الرسوم على النحو التالي:

تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا .

. تحويل 1000 جنيه: جنيه واحد .

. تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات .

. تحويل 20 ألف جنيه أو أكثر: 20 جنيهًا كحد أقصى.

كما يتيح التطبيق عددًا من عمليات الاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا، وفق التعريفة المعمول بها.

كيف تتجنب رسوم السحب من ماكينات ATM؟

يمكن للعملاء تقليل تكلفة المعاملات المصرفية باتباع عدد من الخطوات البسيطة، أبرزها استخدام ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، حيث تكون عمليات السحب عادةً مجانية.

كما يمكن الاعتماد على التطبيقات والخدمات المصرفية الرقمية للاستعلام عن الرصيد بدلًا من استخدام ماكينة بنك آخر، إلى جانب تجنب تكرار عمليات السحب بمبالغ صغيرة إذا كان من الممكن سحب المبلغ المطلوب في عملية واحدة.

هل الاستعلام عن الرصيد من ATM مجاني؟

تختلف الإجابة بحسب البنك والماكينة المستخدمة. فعند الاستعلام من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، يكون الاستعلام غالبًا مجانيًا، بينما قد تفرض بعض البنوك رسومًا عند استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر.

وتتفاوت رسوم الاستعلام من بنك إلى آخر، لذلك ينبغي مراجعة التعريفة المصرفية الخاصة بالبطاقة قبل إجراء العملية.

ما الحد الأقصى للسحب من البنك؟

يصل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM 30 ألف جنيه، وفق الحدود المشار إليها في البيانات المتاحة.

وتظل هذه الحدود خاضعة للقواعد المصرفية المطبقة على الحساب والبطاقة ونوع المعاملة.



نصائح لتقليل تكلفة استخدام ATM

ينصح العملاء باستخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة كلما أمكن لتجنب رسوم السحب من ماكينات ATM، مع التأكد من الرسوم قبل استخدام ماكينة بنك آخر.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية في الاستعلام عن الرصيد والتحويلات، ومراجعة كشف الحساب بصورة دورية للتأكد من أي رسوم تم خصمها.

وفي النهاية، تختلف رسوم السحب والاستعلام بين البنوك، بينما يحدد البنك المركزي الأطر والحدود المنظمة للتعاملات النقدية.

لذلك فإن معرفة رسوم البنك الخاص بك وحدود السحب اليومية تساعد على تجنب المصروفات غير الضرورية والاستفادة من الخدمات المصرفية بأفضل صورة.