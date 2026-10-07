طقس الخميس 8 أكتوبر 2026 .. أمطار وشبورة ورياح ودرجات حرارة شديدة

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8 أكتوبر 2026 تشهد أجواء خريفية متفاوتة على مناطق الجمهورية، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يصبح معتدل الحرارة في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره وخلال الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح وظهور شبورة مائية على بعض الطرق. وتتوافق هذه الملامح العامة مع أحدث توقعات منشورة اليوم بشأن طقس الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويترقب المواطنون حالة الطقس غدًا الخميس، خاصة مع استمرار الأجواء الخريفية وتنوع الظواهر الجوية المتوقعة بين الشبورة المائية وفرص الأمطار ونشاط الرياح، إلى جانب اختلاف درجات الحرارة بصورة واضحة بين القاهرة والمحافظات الشمالية ومناطق جنوب البلاد.

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كيف تكون حالة الطقس غدًا الخميس 8 أكتوبر 2026؟

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود غدًا الخميس طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتتغير الأجواء مع دخول ساعات الليل، إذ يكون الطقس معتدل الحرارة في أول الليل، ثم يميل إلى البرودة في آخره وخلال الصباح الباكر، وهو ما يعكس التباين بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار وفترات الليل.

وتأتي هذه التوقعات ضمن حالة جوية خريفية تشهدها البلاد، مع استمرار وجود عدد من الظواهر الجوية التي تشمل الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح في مناطق متفرقة.

هل توجد شبورة مائية غدًا الخميس؟

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء ظهور شبورة مائية، وذلك في الفترة التي تبدأ عند الساعة 8:40 صباحًا.

وتعد الشبورة المائية من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه أثناء القيادة، خاصة على الطرق التي تشهد ظهورها، مع أهمية التعامل بحذر خلال فترات انخفاض الرؤية الناتجة عنها.

ما فرص سقوط الأمطار غدًا في مصر؟

تشير توقعات الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبذلك تتفاوت فرص الأمطار المتوقعة بين المناطق، مع تركيز الاحتمالات الأعلى على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون فرص سقوط الأمطار أضعف في المناطق الآتية التي تشمل حلايب وشلاتين وجنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

هل تنشط الرياح غدًا الخميس؟

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء غدًا الخميس، وتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع بقية الظواهر الجوية المتوقعة، ما يجعل متابعة حالة الطقس مهمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح أو فرصًا لسقوط الأمطار.

ما حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس؟

تشهد حركة الملاحة البحرية تفاوتًا بين البحار وخليج السويس، إذ تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 لـ 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 لـ 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفي خليج السويس تكون الحالة مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 8 أكتوبر 2026؟

تشهد درجات الحرارة المتوقعة تفاوتًا بين المدن والمحافظات، وتأتي وفق البيانات الواردة على النحو الآتي.

القاهرة العظمى 30 والصغرى 19.

العاصمة الإدارية العظمى 31 والصغرى 18.

6 أكتوبر العظمى 31 والصغرى 18.

بنها العظمى 30 والصغرى 19.

دمنهور العظمى 29 والصغرى 18.

وادي النطرون العظمى 29 والصغرى 18.

كفر الشيخ العظمى 28 والصغرى 18.

بلطيم العظمى 27 والصغرى 18.

المنصورة العظمى 29 والصغرى 19.

الزقازيق العظمى 29 والصغرى 19.

شبين الكوم العظمى 28 والصغرى 18.

طنطا العظمى 28 والصغرى 18.

دمياط العظمى 26 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 23.

الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 18.

السويس العظمى 30 والصغرى 19.

العريش العظمى 28 والصغرى 19.

رفح العظمى 27 والصغرى 18.

رأس سدر العظمى 32 والصغرى 21.

نخل العظمى 29 والصغرى 14.

كاترين العظمى 25 والصغرى 12.

الطور العظمى 31 والصغرى 21.

طابا العظمى 26 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25.

الغردقة العظمى 33 والصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20.

العلمين العظمى 27 والصغرى 19.

مطروح العظمى 26 والصغرى 18.

السلوم العظمى 26 والصغرى 17.

سيوة العظمى 29 والصغرى 16.

رأس غارب العظمى 31 والصغرى 23.

سفاجا العظمى 32 والصغرى 24.

مرسى علم العظمى 34 والصغرى 25.

شلاتين العظمى 36 والصغرى 26.

حلايب العظمى 32 والصغرى 25.

أبو رماد العظمى 33 والصغرى 25.

مرسى حميرة العظمى 35 والصغرى 24.

أبرق العظمى 36 والصغرى 25.

جبل علبة العظمى 33 والصغرى 24.

رأس حدربة العظمى 32 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 18.

بني سويف العظمى 31 والصغرى 18.

المنيا العظمى 32 والصغرى 17.

أسيوط العظمى 32 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 19.

قنا العظمى 37 والصغرى 22.

الأقصر العظمى 36 والصغرى 21.

أسوان العظمى 37 والصغرى 23.

الوادي الجديد العظمى 34 والصغرى 20.

أبو سمبل العظمى 38 والصغرى 24.

ما أبرز الظواهر الجوية في طقس الخميس؟

تتركز أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس في ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وتشير بيانات الطقس إلى استمرار التفاوت الحراري بين المناطق الشمالية والجنوبية، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 في أبو سمبل، بينما تسجل 25 في كاترين، وفق درجات الحرارة المتوقعة الواردة.

ما حالة الطقس المتوقعة في القاهرة والمحافظات؟

تسجل القاهرة 30 درجة للعظمى و19 للصغرى، بينما تبلغ العظمى في العاصمة الإدارية 31 والصغرى 18، وتسجل 6 أكتوبر 31 للعظمى و18 للصغرى.

وعلى السواحل الشمالية، تبلغ العظمى في الإسكندرية 27 والصغرى 20، بينما تسجل مطروح 26 للعظمى و18 للصغرى، وتصل العظمى في بورسعيد إلى 28 والصغرى إلى 23.

أما جنوب البلاد، فتشهد درجات حرارة أعلى، حيث تسجل قنا 37 للعظمى و22 للصغرى، والأقصر 36 للعظمى و21 للصغرى، وأسوان 37 للعظمى و23 للصغرى.

وبذلك تشهد مصر غدًا الخميس 8 أكتوبر 2026 أجواء خريفية متفاوتة، مع ارتفاع درجات الحرارة جنوبًا، وفرص أمطار على بعض المناطق، وظهور شبورة مائية على عدد من الطرق، إلى جانب نشاط للرياح وحالة متفاوتة للملاحة البحرية بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.