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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل منتدى مصر 2026.. 50 ألف مشاركة و6 أيام لمناقشة قضايا المصريين

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
رحمة سمير

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الاستعدادات الخاصة بمنتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، موضحًا أن المنتدى يستهدف أن يكون منصة وطنية للحوار والتفاعل مع الرأي العام، والاستماع إلى شواغل المواطنين ومقترحاتهم.

وقال محمد عادل، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، إن عدد المشاركات والآراء التي وصلت إلى المنتدى بلغ حتى الآن نحو 50 ألف مشاركة، موضحًا أن الحكومة تعمل على جمع أكبر قدر ممكن من آراء المواطنين والخبراء قبل انطلاق فعاليات المنتدى.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى يمثل أحد أهم الوسائل التي تعتمد عليها الحكومة في رصد أولويات الشارع المصري، بما يساعد على تكوين تصور أوضح حول التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مخرجات المنتدى من قرارات وتوصيات وخطط تنفيذية تستهدف الاستجابة، قدر الإمكان، لشواغل الرأي العام وتطلعات المواطنين، بما ينعكس بصورة إيجابية على حياة المواطن ومستوى معيشته.

وكشف محمد عادل أن المنتدى يمتد على مدار 6 أيام، ويضم مجموعة متنوعة من جلسات العمل التي تناقش عددًا من الملفات والقضايا الرئيسية.

ويخصص اليوم الأول لمناقشة 3 ملفات، تشمل: التعليم وما يتعلمه الأبناء، والشباب والرياضة، والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني مناقشة ملفات التنمية الحضارية والعمرانية، وصحة المواطن، ومصر الرقمية، بينما يناقش اليوم الثالث ملفات أمن الوطن والمواطن، ومنظومة الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي.

ويشهد اليوم الرابع مناقشة ملفات الطاقة والصناعة والاستثمار وفرص العمل المستدامة، والنقل الأجنبي وإدارة الدين، وملامح البرنامج الاقتصادي المصري.

ريادة الأعمال في اليوم الخامس

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اليوم الخامس من المنتدى سيكون مخصصًا لملف ريادة الأعمال، مع استمرار العمل على تحديد الجلسات والتفاصيل النهائية الخاصة بهذا اليوم.

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