آلاء فوزي: «منتدى مصر 2026» يقدم نموذجًا مختلفًا للتواصل السياسي.. الاستماع للمواطن قبل المناقشات

قالت الدكتورة آلاء فوزي، مدرس الإعلام والاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن «منتدى مصر 2026» يقدم نموذجًا مختلفًا للتواصل السياسي، يقوم في الأساس على الاستماع إلى المواطن قبل انطلاق المناقشات، بدلًا من الاكتفاء بعرض رؤية جاهزة عليه.

عملية الاستماع إلى المواطنين

وأضافت فوزي، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن المقترحات المقدمة إلى المنتدى تم تقديمها قبل انعقاده، معتبرة أن نشر هذه المقترحات يمثل دليلًا عمليًا على أن عملية الاستماع إلى المواطنين بدأت بالفعل قبل انطلاق الجلسات والمناقشات.

وأوضحت أن هذه الآلية تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، لأنها تتيح للمواطن طرح أفكاره ومقترحاته أولًا، ثم تأتي المناقشات في ضوء ما تم رصده من اهتمامات وأفكار المواطنين.

النقاط المميزة في آلية المشاركة بالمنتدى

وأشارت مدرس الإعلام والاتصال السياسي إلى أن من النقاط المميزة في آلية المشاركة بالمنتدى إتاحة التسجيل لحضور الجلسات التي يهتم بها كل مواطن، بما يسمح له بالمشاركة في النقاشات المرتبطة بالملفات التي تمثل أولوية بالنسبة إليه.

ولفتت إلى أن هذه الآلية تأتي في ظل الأعداد الكبيرة من الأفكار وطلبات التسجيل التي استقبلتها المنصة الإلكترونية للمنتدى، وهو ما يعكس حجم المشاركة والاهتمام بالمناقشات المطروحة.

طبيعة المشاركة في المنتدى

وأكدت فوزي أن طبيعة المشاركة في المنتدى تحمل دلالة مهمة، خاصة أن عددًا كبيرًا من المواطنين لم يكتفوا بطرح الشكاوى، وإنما قدموا أفكارًا ومقترحات تتعلق بالملفات المختلفة، وهو ما يعكس رغبة في المشاركة الإيجابية في صياغة النقاش العام.

وأضافت أن الاستماع إلى المواطنين قبل بدء المناقشات يمثل خطوة مهمة في تطوير أدوات التواصل السياسي، ويجعل المواطن جزءًا من عملية النقاش وصناعة الأفكار بدلًا من أن يكون مجرد متلقٍ للرسائل والقرارات.