أستاذ إعلام: التعليم يتصدر اهتمامات المصريين بمنتدى مصر 2026.. والمفاجأة في المرتبة الثانية

قالت الدكتورة آلاء فوزي، مدرس الإعلام والاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن تصدر ملف التعليم قائمة اهتمامات ومقترحات المواطنين المقدمة إلى «منتدى مصر 2026» يحمل دلالة مهمة على وعي المواطن المصري بأهمية التعليم باعتباره أحد الملفات الأساسية التي تمس حياة الأسرة المصرية.

إمكانية تصدر الملف الاقتصادي قائمة الأولويات

وأضافت آلاء فوزي، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن تقريرًا لمجلس الوزراء بشأن المقترحات المقدمة إلى المنتدى أظهر تصدر ملف التعليم اهتمامات المواطنين، معتبرة أن هذه النتيجة جاءت لافتة، خاصة في ظل التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية تصدر الملف الاقتصادي قائمة الأولويات.

وأوضحت أن اهتمام المواطنين بالتعليم يعكس وعيًا واضحًا بأهمية هذا الملف، خاصة أن التعليم ظل على مدار سنوات يمثل أولوية رئيسية لدى الأسرة المصرية، وهو ما ظهر بشكل واضح في طبيعة المقترحات التي تقدم بها المشاركون.

المرتبة الثانية ضمن اهتمامات المواطنين

وأشارت مدرس الإعلام والاتصال السياسي إلى أن المفاجأة الأخرى تمثلت في حلول ملف الإعلام والثقافة في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات المواطنين، وفقًا لما ورد في تقرير المقترحات المقدمة إلى المنتدى.

وأكدت أن دلالة هذه النتائج لا تتوقف عند ترتيب الملفات فقط، وإنما تمتد إلى طبيعة الأفكار التي طرحها المواطنون، موضحة أن جانبًا كبيرًا من المقترحات لم يقتصر على الشكوى من المشكلات، وإنما اتجه إلى تقديم أفكار وحلول ومقترحات بشأن مختلف الملفات محل النقاش.

مناقشة القضايا العامة

وشددت فوزي على أن مشاركة المواطنين بهذه الصورة تعكس وجود اهتمام حقيقي بالمساهمة في مناقشة القضايا العامة، وتكشف عن رغبة في الانتقال من مجرد عرض المشكلات إلى التفكير في حلول وأفكار يمكن طرحها للنقاش.