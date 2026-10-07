رئيس البورصة المصرية: نتوقع نجاح برنامج الطروحات خاصة بعد الإصلاحات الضريبية الأخيرة

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن خروج مصر من قائمة الترقب الدولية، أمر جيد وانتظرناه منذ فترة، خاصة أن المؤسسات الدولية تتابع هذا المؤشر، وبالتالي ستكون مصر محل إهتمام للإستثمار.

وقال عمر رضوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه نترقب مزيد من الطروحات قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم طرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” و “بنك القاهرة” خلال الفترة القادمة.

الإصلاحات الضريبية الأخيرة

وتابع رئيس البورصة المصرية، أنه نتوقع أن يتم القيام ببرنامج الطروحات، مؤكدا أنه نتوقع نجاح برنامج الطروحات خاصة بعد الإصلاحات الضريبية الأخيرة.