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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تزامنًا مع انتصارات أكتوبر 73.. البورصة المصرية تنتصر في 2026 وتُبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

في توقيت يتزامن مع احتفال مصر بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، حققت البورصة المصرية انتصارًا جديدًا على الصعيد الاقتصادي في عام 2026، بعدما تم إزالة مصر من قائمة المراقبة لدى «فوتسي راسل»، بما يعني استمرار تصنيف السوق المصرية ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، وعدم انتقالها إلى تصنيف الأسواق الحدودية.

وكان وضع مصر على قائمة المراقبة يفتح الباب أمام احتمال خفض تصنيف السوق المصرية من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية، وهو ما كان من شأنه أن يمثل تحولًا مهمًا في تصنيف البورصة المصرية على خريطة الأسواق العالمية.

إزالة مصر من قائمة المراقبة

وجاءت إزالة مصر من قائمة المراقبة لتغلق الباب أمام سيناريو خفض التصنيف، وتؤكد الإبقاء على السوق المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، وفقًا لما أوردته «فوتسي راسل».

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للبورصة المصرية، نظرًا لما تمثله تصنيفات مؤسسات المؤشرات العالمية من أهمية في قرارات المستثمرين والصناديق الدولية، خاصة الصناديق التي تعتمد على مؤشرات الأسواق الناشئة في توجيه استثماراتها.

ماذا يعني بقاء مصر كسوق ناشئة؟

يعني استمرار مصر كسوق ناشئة ثانوية أن البورصة المصرية لم تنتقل إلى فئة الأسواق الحدودية، وهو ما يحافظ على موقعها الحالي ضمن خريطة الأسواق الناشئة العالمية.

كما أن إزالة مصر من قائمة المراقبة تنهي مرحلة كان خلالها خفض التصنيف أحد السيناريوهات المطروحة، لتبدأ السوق المصرية مرحلة جديدة من العمل على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

«انتصار اقتصادي» يتزامن مع ذكرى أكتوبر

وتزامن الإعلان مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يمنح التطور الاقتصادي دلالة خاصة، فكما ارتبط أكتوبر 1973 بانتصار عسكري أعاد لمصر أرضها وغيّر معادلات المنطقة، يأتي أكتوبر 2026 ليحمل انتصارًا جديدًا للبورصة المصرية على مستوى التصنيف العالمي.

فإزالة مصر من قائمة المراقبة، والإبقاء عليها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية بدلًا من خفض تصنيفها إلى سوق حدودية، يمثلان تطورًا مهمًا للسوق المصرية، ويعززان استمرار حضورها ضمن فئة الأسواق الناشئة.

وبذلك، لا يحمل أكتوبر لمصر ذكرى انتصار عسكري فقط، وإنما يشهد في 2026 محطة اقتصادية مهمة للبورصة المصرية: الخروج من قائمة المراقبة والحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئة.

انتصارات أكتوبر 1973 البورصة المصرية الأسواق الناشئة إزالة مصر من قائمة المراقبة

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