قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران المدني السعودي: تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما
متحدث الوزراء: 650 ألف زائر لموقع منتدى مصر و8.5 ألف مواطن يشاركون في الجلسات
قوات تحالف: تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض
مواعيد ومسارات جديدة .. ​بدء تشغيل خط مباشر لأتوبيسات BRT بين «الزراعي» و«صن كابيتال» غدًا الخميس
وزير الحرب الأمريكي: حاملة الطائرات "لينكولن" أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية
أسطورة الصاعقة.. ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: أبويا كان قلبه ميت والموت بيخاف منه
مصرع طالبين وإصابة ثالث.. تطورات حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية في شبرامنت
«التصالح ليس مجرد إجراء».. برلماني: تقنين الأوضاع يحفظ حقوق المواطنين ويدعم التخطيط العمراني
«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي
نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن
عباس شومان: أفريقيا تحظى باهتمام خاص .. والوافدون سفراء لمصر والأزهر.. صور
الزمالك يسقط بثلاثية أمام زد في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: مد فترة التصالح في مخالفات البناء فرصة لاستكمال الملفات وتخفيف المستندات المطلوبة من المواطنين

مخالفات البناء
مخالفات البناء
رحمة سمير

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء جاء استجابة للواقع العملي وما واجهته منظومة التصالح من عقبات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق الاستقرار العقاري للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على حق الدولة.

وقال عصام هلال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «مودرن»، إن قرار مد فترة التصالح لا يمثل مجرد تمديد زمني، وإنما جاء نتيجة لما أظهره التطبيق العملي من وجود عقبات حالت دون استكمال أعداد كبيرة من ملفات التصالح.

وأوضح أن أعدادًا كبيرة من المواطنين لم تتقدم للتصالح، فضلًا عن وجود ملفات قديمة لم يتم الانتهاء منها، مؤكدًا أن قرار التمديد يمنح فرصة جديدة لاستكمال هذه الملفات وتحقيق الهدف من القانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن فترة التمديد يجب ألا تكون مجرد وقت إضافي، وإنما فرصة للنظر في العقبات التي تواجه المواطنين، موضحًا أن الحكومة مطالبة بدراسة العقبات الإدارية والعمل على إزالتها، بينما ينظر البرلمان في العقبات القانونية التي قد تحول دون تحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح.

وشدّد على أهمية إدخال تعديلات جوهرية على القانون بما يحقق الهدف المرجو منه ويعالج المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

وتطرق عصام هلال إلى شكاوى المواطنين من كثرة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح، موضحًا أن هناك مستندات موجودة بالفعل لدى الوحدات المحلية والجهات الإدارية، ولا يجب تحميل المواطن عبء تقديمها مرة أخرى.

وأكد أن الحكومة تستطيع من خلال قرارات إدارية تقليل عدد المستندات المطلوبة، خاصة المستندات الموجودة تحت يد الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك عددًا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح، مؤكدًا أن معالجة العقبات الإدارية تمثل خطوة مهمة للاستفادة من فترة التمديد وإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات.

تسهيل_الإجراءات مخالفات_البناء مجلس_الوزراء مجلس_الشيوخ قانون_التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

د. علي جمعة

علي جمعة يكشف عن عمل يديم عليك ستر الله في الدنيا والآخرة

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

ترشيحاتنا

الزمالك وزد

نتمنى نضم موهبة الأهلي.. أول رد من زد بعد الفوز على الزمالك بثلاثية

ميسي

نجوم كرة القدم يوجهون رسائل مؤثرة إلى ميسي بعد وداعه منتخب الأرجنتين

المصري وسيراميكا كليوباترا

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري فى كأس عاصمة مصر

بالصور

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد