إسكان النواب: مد فترة التصالح في مخالفات البناء يستهدف استيعاب جميع الطلبات

أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث يعكس القرار حرص الدولة على إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم، واستيعاب كافة الطلبات المقدمة دون استثناء.

وأكد طاهر في تصريحات صحفية اليوم، أن التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي تمس ملايين الأسر المصرية، ومد الفترة يؤكد أن الحكومة تتعامل معه بمرونة وواقعية، وتسعى لإنهاء حالة القلق لدى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون، كما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

الانتهاء من التعديلات الجديدة المقترحة



ودعا طاهر، الحكومة إلى سرعة الانتهاء من التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح وإرسالها إلى مجلس النواب، وأشار إلى شكاوى وملاحظات العديد من المواطنين والتي تتعلق ببعض الإشكاليات في التطبيق على أرض الواقع، وتحتاج إلى حسم تشريعي عاجل.

وشدد محمود طاهر على أهمية تذليل كافة العقبات أمام المواطنين، وتيسير الإجراءات، وحسم جميع المشكلات العالقة، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وبما يحقق مصلحة المواطن والدولة معاً.