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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: انتصارات أكتوبر رمز للعزة والكرامة.. وتنمية سيناء استكمال لمسيرة النصر

النائب سامح صالح
النائب سامح صالح
حسن رضوان

أكد النائب سامح صالح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، ورمزًا للعزة والكرامة واسترداد الأرض، مشيدًا بتضحيات رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وسطروا ملحمة وطنية خالدة.

أكتوبر.. إرادة المصريين في مواجهة التحديات

وقال صالح إن شهداء حرب أكتوبر سيظلون حاضرين في وجدان المصريين، مؤكدًا أن ما حققه أبطال القوات المسلحة يجسد قدرة الشعب المصري على تجاوز أصعب التحديات عندما تتوافر الإرادة والعزيمة، ويقدم للأجيال الجديدة نموذجًا في التضحية والانتماء والحفاظ على مقدرات الوطن.

تنمية سيناء.. امتداد لمعركة التحرير

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تواصل مسيرة البناء والتنمية، مع اهتمام متواصل بتنمية سيناء من خلال تنفيذ مشروعات قومية في قطاعات البنية التحتية والخدمات والاستثمار.

وأوضح أن ما تشهده أرض الفيروز من مشروعات وتنمية عمرانية واقتصادية يمثل امتدادًا لمعركة التحرير بمعركة جديدة عنوانها التعمير والبناء، مؤكدًا أن تنمية سيناء ودمجها في مسيرة التنمية يمثلان محورًا مهمًا في خطط الدولة.

النصر لا يتوقف عند استرداد الأرض

وأكد صالح أن جهود الدولة في تنمية سيناء تعكس أن الحفاظ على الأرض لا يقتصر على استردادها، وإنما يمتد إلى بناء الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة وخلق فرص العمل والاستثمار.

وأضاف أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها في سيناء تفتح آفاقًا جديدة للتنمية، وتعزز من قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات، بما يدعم مستقبل أبنائها ويعزز مكانة سيناء باعتبارها جزءًا أصيلًا من مستقبل الدولة المصرية.

رسالة أكتوبر مستمرة

وشدد النائب سامح صالح على أن ذكرى انتصارات أكتوبر يجب أن تظل دافعًا لمواصلة العمل والبناء، مؤكدًا أن روح أكتوبر بما تحمله من إرادة وتضحية قادرة على أن تكون مصدر إلهام لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات.

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