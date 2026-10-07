نواب تكشف الأجندة البرلمانية للجان النوعية بالمجلس خلال دور الانعقاد الثاني

دعم السياسة الخارجية.. رئيس عربية النواب يكشف أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني

وكيل دفاع النواب يكشف لـ"صدى البلد" أجندة اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني

وكيل زراعة النواب يكشف لـ"صدى البلد" أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني

كشف عدد من رؤساء اللجان ووكلاء اللجان النوعية بمجلس النواب عن أجندة عمل لجانهم خلال دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب.

في البداية كشف النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، عن أجندة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

وأكد أبو هميلة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف الأول للجنة هو دعم السياسة الخارجية لمصر في كافة المجالات سواء في غزة أو السودان أو ليبيا أو اليمن ، وايا كانت الدولة تعلن قرار أو إتجاه معين فإن لجنة الشئون العربية تدعم هذا القرار.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن اللجنة تتابع كل المشاكل في الدول العربية بدءا من الأمن القومي المصري والذي يواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ، فمثلا سنتابع الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا واليمن والبحر الأحمر ، وعلى رأس هذه الأولويات متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السلام في غزة.

وقال أننا نتابع دائما أي مشاكل متعلقة بالمصريين العاملين في الخارج خاصة العاملين في الدول الخليجية بشكل عام ، وأي مشاكل مع العمالة نتابعها ونحلها مع المسئولين سواء في دول الخليج أو سفارات مصر هناك أو مع وزارة الخارجية في مصر إذا كانت هناك أمور متعلقة بالتربية والتعليم أو التعليم العالي أو البنوك أو الاستثمار.

وتابع: نحن حاليا في دور إعداد الخطة لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب ، ولدينا إجتماع يوم الأثنين القادم لوضع التصور النهائي للخطة والتي ستتضمن البنود التي أعلنت عنها.

وأضاف: في دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب لم تكن لدينا الفرصة لمناقشة مشاكل المستثمرين العرب في مصر ، وتصدير مصر إلى بعض الدول ، واستيراد مصر من بعض الدول ، وللأسف لم لنا الفرصة لمناقشة ذلك في ظل الحرب بين أمريكا وإيران ، مؤكدا أننا وضعنا في خطة دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه الإستثمار ما بين الدول العربية خاصة دول الخليج وبين مصر ، وزيادة الميزان التجاري لصالح مصر في الفترة القادمة تصديرا.

وأشار إلى أننا سنهتم أيضا بتصدير العقار المصري للمواطنين في دول الخليج ، والتعاون في صناعة الأدوية والربط الكهربائي بيننا وبين الدول العربية مثل السعودية ، والتعاون في مجال الطرق بين مصر والدول العربية لتسهيل حركة النقل خاصة الدول العربية المجاورة.

وكشف اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، عن أجندة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.

وقال المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة ستتابع المشروعات القومية والزيارات لكل ما يختص باللجنة سواء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ، ومتابعة كل ما يهم الأمن القومي خارجيا وداخليا ومتابعة الأداء الحكومي ، وهذا من أهم اختصاصات اللجنة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن اللجنة عليها عبء كبير خلال هذه الفترة في ظل التطورات حول الدولة وحدودها والنظام العالمي وكل ما يؤثر في الأمن القومي المصري.

وتابع: اللجنة في إطار زياراتها تركز تركيز هام على قضية الوعي ، وأي قوانين ستعرض على اللجان سيتم مناقشتها.

وكشف النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، عن أجندة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.

وأكد عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نركز على ما إذا كان سيكون هناك سعر جديد للقمح أو لا ، خاصة أن القمح محصول قومي للمزارع وللدولة ، ومدى توافر الأسمدة ومبيدات الحشائش والتقاوي ، خاصة وأن 70 % من الأراضي الزراعة يتم زراعتها قمح.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن سنتابع مواعيد زراعة المحاصيل حسب الميعاد لكا محصول في زراعته ، ومدى ملائمة الأسعار مع الفلاحين أو لا ، خاصة في ظل التكلفة المعيشية المرتفعة ، بالإضافة إلى المشاكل الموجودة.