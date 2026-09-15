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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس "عربية النواب": نتائج مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي ترسخ لوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات

رئيس "عربية النواب"
رئيس "عربية النواب"
أ ش أ

أكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن نتائج مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، في القاهرة اليوم الثلاثاء، ترسخ لوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم.

وقال النائب أبو هميلة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المباحثات أكدت متانة العلاقات الثنائية والأخوية بين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعبًا، مشددًا على ضرورة المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين القاهرة والرياض لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

ولفت إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر اليوم ولقاءه الرئيس السيسي، تعكس المكانة الخاصة وعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، موضحًا أن الزيارة تهدف لوضع خارطة طريق جديدة للتعاون، حيث تضمنت لقاء ثنائيًا بين الزعيمين ومباحثات موسعة بين وفدي البلدين ستساهم في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

ونوه رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدًا تأتي لعدة أسباب، فعلى المستوى الإقليمي، تمر المنطقة بمنعطف خطير وتحديات غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات غزة، أو أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، أو الأوضاع في السودان، وهنا تبرز أهمية تنسيق المواقف بين أكبر دولتين عربيتين لصياغة رؤية عربية موحدة تحمي الأمن القومي العربي.

وأضاف أبو هميلة، أنه على المستوى الثنائي، فإن الزيارة تمثل دفعة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة.. مشيرًا إلى أن التنسيق بين رؤية مصر 2030 ورؤية المملكة 2030 يفتح آفاقًا واسعة للتكامل في مجالات الطاقة والصناعة واللوجستيات والسياحة والتكنولوجيا.

كما أشار إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية كانت على الدوام هي صمام الأمان للأمة العربية، فالتوافق بين القاهرة والرياض يعني استقرار المنطقة كلها، لذلك فإن حرص القيادتين على التشاور المستمر هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الشرق الأوسط.

جنة الشئون العربية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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