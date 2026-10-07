قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار رعدية حتى الثلاثاء.. والعظمى 41 درجة بجنوب الصعيد
إعلامي: الفوز بخماسية أعاد للأهلي الحالة النفسية قبل مواجهة الزمالك
طبيب الأهلي: «أفشة» يشكو من آلام بسيطة في السمانة
سفير أوكرانيا بالقاهرة لـ صدى البلد: روسيا هي من بدأت الحرب.. وخطتنا تعطيل إمدادات الوقود والعمليات اللوجستية العسكرية لموسكو
فرنسا تستدعي السفير الإيراني بسبب «حملة تضليل» مرتبطة باحتجاجات طلاب المدارس
تقارير تزعم: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين
السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026
فرنسا تعتقل شقيقين للاشتباه في إدارتهما موقعًا يضم صورًا عارية لـ17 ألف امرأة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل
كأس عاصمة مصر.. بيراميدز يوسع الفارق بأقدام موهبة جديدة أمام القناة
طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل إسكان النواب يرحب بقرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
فريدة محمد

أعلن النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، مؤكداً أن القرار جاء في توقيت مناسب ويستهدف استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

وأكد أن قرار المد يعكس إدراك الحكومة لحجم الإقبال من المواطنين ورغبتهم الجادة في إنهاء إجراءات التصالح، ويمنح فرصة حقيقية لمن لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم خلال الفترة الماضية.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: الدولة جادة في غلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يساهم في ضبط منظمة العمران في مصر.


وأكد مختار همام، أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس في مد فترة تلقي الطلبات، ولكن في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع، مطالباً الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، وتخفيض الرسوم والمعاينات قدر الإمكان، لجذب أكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم على التصالح.

وفي ذات السياق، طالب النائب مختار همام، الحكومة  بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكداً أن القانون الحالي رغم أهميته، إلا أنه لم ينجح في حسم كل الإشكاليات العالقة منذ عام 2018.

 الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المنتظر إجراءات أكثر يسراً ووضوحاً، ويضع حلولاً جذرية للمشكلات التي لم تُحسم حتى الآن، وعلى رأسها حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات، والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها، بما يحقق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار.

وأوضح همام، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع ملف التصالح في مخالفات البناء، على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني، مؤكدا أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، للخروج بتشريع واقعي قابل للتطبيق ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق ملف التصالح.

لجنة الإسكان النائب مختار همام مجلس النواب طلبات التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء

التصالح فرصة لتنظيم العمران.. برلماني: الأهم سرعة حسم الطلبات وتبسيط الإجراءات

التصالح في مخالفات البناء

وكيل إسكان النواب يرحب بقرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

برلماني يدعو المواطنين للاستفادة من مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

بالصور

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة
المأكولات البحرية النيئة قد تسبب عدوى خطيرة لا يمكن اكتشافها بالرائحة

السيارات الكهربائية ترفع حصتها في أوروبا إلى 22% خلال 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة
طريقة عمل صينية الدجاج بالفلفل الأحمر واللوز.. وجبة متكاملة بنكهة مميزة

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد