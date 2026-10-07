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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«التصالح فرصة لتقنين الأوضاع».. برلمانية تدعو المواطنين للاستفادة من المهلة

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء يمثل فرصة أمام المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصالح لتوفيق أوضاعهم، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة عدم استغلال المهلة باعتبارها تصريحًا لاستمرار مخالفات البناء.

«الاستفادة من المهلة تبدأ بالإسراع في تقديم الطلب»

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصالح عليهم المبادرة إلى تقديم طلباتهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة، بما يضمن تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون.

حماية الأراضي الزراعية أولوية

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتزامن إجراءات التصالح مع تشديد الرقابة على أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن حماية الرقعة الزراعية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي للدولة. وقد سبق للعسيلي أن طالبت الحكومة بمواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية وتعزيز الرقابة لمنع تكرار التعديات.

«تنظيم العمران مسؤولية مشتركة»

وأوضحت أن نجاح منظومة التصالح يتطلب تعاون المواطن والجهات التنفيذية، من خلال سرعة فحص الطلبات وتوضيح الإجراءات للمواطنين، بالتوازي مع تطبيق القانون على أي مخالفات جديدة.

التصالح يحسم المراكز القانونية

وأكدت العسيلي أن التصالح، وفق الضوابط القانونية، يتيح للمستحقين توفيق أوضاعهم وحسم المراكز القانونية للعقارات، داعية المواطنين إلى عدم الانتظار حتى نهاية المهلة، واستغلال الفترة الإضافية في إنهاء الإجراءات المطلوبة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد الجديد اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي القرار لمنح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء مهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة.

التصالح تقنين الأوضاعد مجلس الوزراء

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