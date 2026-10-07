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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

FBI يحبط هجوما مسلحا في أكبر مركز تسوق في أمريكا

هجوماً مسلحاً في أكبر مركز تسوق في أمريكا
هجوماً مسلحاً في أكبر مركز تسوق في أمريكا
أ ش أ

 أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي.) أحبط هجوماً مسلحاً استهدف "مول أوف أمريكا"، أكبر مركز تسوق في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية.

وقال دان روزن، المدعي العام الأمريكي في ولاية مينيسوتا، أن الإف بي آي ألقى القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً ووجه إليه اتهامات بالتخطيط لشن هجوم دعماً لتنظيم "داعش" الإرهابي من شأنه إيقاع عدد كبير من الضحايا في "مول أوف أمريكا"،

وذكرت شبكة "إيه بي نيوز" الأمريكية أن السلطات حددت هوية المشتبه به ويُدعى شيخدون عبد الله محمود و، ذون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

ويقع "مول أوف أمريكا" في ضاحية بلومنجتون، إحدى ضواحي مدينة منيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية.

السلطات الأمريكية التحقيقات إفبيآي هجوماً مسلحاً مول أوف أمريكا

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