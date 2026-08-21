الخزانة الأمريكية تعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية علاقته بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك ضمن حزمة جديدة من الإجراءات تستهدف شبكات تمويل الحزب وتهريب الكوكايين.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف، إلى جانب حزب الله، 10 أفراد ضمن شبكة مسؤولة عن نقل أموال نقدية إلى الحزب عبر رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وماليزيا.

وفي إجراء منفصل، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 15 شخصاً وكياناً في الإكوادور، وحجبت 10 سفن، على خلفية ضلوعها في تهريب آلاف الكيلوجرامات من الكوكايين شهرياً من أمريكا الجنوبية إلى المكسيك، تمهيداً لتوزيعها داخل الولايات المتحدة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تقضي بتجميد ممتلكات الأشخاص والجهات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما تحظر إجراء أي معاملات معهم داخل الولايات المتحدة أو عبر أشخاص أو مؤسسات أمريكية.

وتأتي الإجراءات الأمريكية في إطار تشديد الضغوط على شبكات التمويل المرتبطة بحزب الله، وكذلك استهداف شبكات الاتجار بالمخدرات التي تقول واشنطن إنها تساهم في تمويل أنشطة غير مشروعة وتهدد الأمن الأمريكي.