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إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مبنى الكابيتول الأمريكي.. وتوقيف مشتبه به
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مبنى الكابيتول الأمريكي.. وتوقيف مشتبه به

داعش
داعش
فرناس حفظي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» إحباط مخطط إرهابي لتنظيم «داعش» كان يستهدف مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن باستخدام متفجرات، وفقاً لما نقلته «القاهرة الإخبارية».

وأوضح المكتب أنه ألقى القبض على شخص يُشتبه في تورطه بالمخطط، وكان قد بدأ بالفعل في التحضير لتنفيذ الهجوم، إلى جانب حجز متفجرات كانت بحوزته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه به أجرى زيارات استطلاعية لمبنى الكابيتول والتقط صوراً للموقع، قبل أن تعلن التحقيقات كشف ولائه لتنظيم «داعش» ونشره محتوى مؤيداً للتنظيم.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المخطط وصل إلى مراحل متقدمة قبل إحباطه، مشيراً إلى أن هدفه كان إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار في مبنى الكابيتول، فضلاً عن قتل أعضاء مجلس الشيوخ أثناء اجتماعهم.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الأمريكية لملاحقة مخططات الهجمات الإرهابية ومنع استهداف المؤسسات والمنشآت الحكومية في البلاد.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي داعش تنظيم «داعش مبنى الكابيتول واشنطن

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