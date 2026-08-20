"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة

صرحت جهات التحقيق بمحافظة أسيوط بدفن جثمان السيدة التي لقيت مصرعها على يد زوجها، داخل منزلها بقرية مير التابعة لمركز القوصية، وذلك عقب انتهاء أعمال الفحص والإجراءات القانونية اللازمة، فيما تسلمت أسرتها الجثمان من مشرحة مستشفى الإيمان الجديدة، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

لم تكن الضحية،" أمل. أ . م "، تتجاوز 21 عامًا، وكانت قد تزوجت منذ نحو 5 سنوات، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر 3 أعوام، وطفلة لم يتجاوز عمرها عامًا واحدًا، قبل أن تنتهي حياتها في واقعة مأساوية هزت القرية، بحسب رواية أسرتها.

وقال وليد ، شقيق الضحية، إن شقيقته عانت منذ الأشهر الأولى من زواجها من الاعتداء بالضرب والإهانة على يد زوجها، مؤكدًا أن الخلافات والمشكلات بينهما كانت مستمرة، وأن الأسرة كانت على علم بما تتعرض له من معاناة داخل منزل الزوجية.

وأضاف شقيق الضحية أن أمل كانت قد غادرت منزل الزوجية قبل وفاتها بنحو أسبوع، وأقامت لدى والدها بعدما تعرضت، بحسب روايته، للاعتداء والضرب من زوجها، وكانت في حالة غضب منه بسبب ما تعرضت له.

وأوضح أن شقيقته عادت مرة أخرى إلى منزل زوجها، من أجل طفليها، على أمل أن تستقر حياتها وتستمر في رعايتهما، إلا أن عودتها لم تكتب لها النجاة، إذ لم تمر سوى أيام قليلة حتى وقعت المأساة وانتهت حياتها داخل منزل الزوجية.

ويروي وليد تفاصيل اللحظات التي علم فيها بمقتل شقيقته، قائلًا إنه كان في الطريق عندما شاهد عددًا من سيارات الشرطة تتجه مسرعة نحو القرية التي تقيم بها شقيقته، ما دفعه للاتصال بأحد زملائه من أبناء القرية لمعرفة ما حدث.

وأضاف أن زميله أخبره بأن أحد الأشخاص أنهى حياة زوجته، وعندما ذكر له اسم زوج شقيقته، أدرك على الفور أن الضحية هي شقيقته أمل، فأسرع متوجهًا إلى منزلها.

وقال شقيق الضحية إنه وصل إلى المكان ليجد أعدادًا كبيرة من أفراد الشرطة، قبل أن يعلم أن شقيقته أصيبت بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض، وأنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما جرى نقل جثمانها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن الأسرة تعيش حالة من الصدمة بعد فقدان أمل، التي تركت خلفها طفلين صغيرين، مطالبًا بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة، وتطبيق أقصى عقوبة يقررها القانون بحقه، مؤكدًا تمسك الأسرة بكامل حقوقها القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام زوج بالاعتداء على زوجته وتسديد عدة طعنات لها باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها داخل منزلها بقرية مير التابعة لمركز القوصية.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز القوصية، يرافقهم فريق من الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعى " أمل. أ م "، تبلغ من العمر 21 عامًا، إثر إصابتها بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان الجديدة، تحت تصرف جهات التحقيق والطب الشرعي، قبل أن تصدر جهات التحقيق قرارها بالتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها ودوافعها، فيما جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الجريمة.